Selección Mexicana: Carlos Rodríguez causa baja por positivo a Covid-19

El centrocampista de los Rayados de Monterrey, Carlos Rodríguez causa baja de la Selección Mexicana tras dar positivo covid-19 informó esta mañana la Federación Mexicana de Futbol en un comunicado.

Carlos Rodríguez se incorporaría con la Selección Mexicana en Amsterdam para su gira donde cumplirán dos partidos en Europa, sin embargo, el jugador mexicano no realizó el viaje debido a dar positivo a la prueba de coronavirus.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En un comunicado que compartió en redes sociales la Selección Mexicana dio a conocer la baja del jugador de Monterrey.

“La Dirección General Deportiva de la FMF, informa que Carlos Rodríguez es baja de la concentración de la Selección Nacional de México que realiza gira por Holanda”, se lee en el comunicado.

El jugador no pudo viajar el día de ayer a Ámsterdam, debido a que, cumpliendo con los protocolos de la SNM, previamente al viaje se le realizó un examen de detección de COVID-19, el cual salió positivo”.

�� | NOTA @CharlyRdz29 causa baja de la convocatoria por una prueba de COVID-19 donde salió positivo.

Nuestro jugador se encuentra sin síntomas, en aislamiento y siguiendo los protocolos establecidos.



���� https://t.co/n7i2h4w1NM#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/PbNzjLiHxM — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 6, 2020

En su cuenta de Twitter, Carlos Rodríguez también dio a conocer qué causaba baja del Tri, además aseguro que se encuentra aislado, sin síntomas y está siguiendo los protocolos necesarios.

“Desafortunadamente no pude realizar el viaje a Holanda con la SNM debido a que antes de partir me hicieron un examen covid y di positivo. Me encuentro aislado sin síntomas y cumpliendo los protocolos. Éxito a @miseleccionmx en sus partidos. Bendiciones”, escribió el jugador.

Mensaje de Carlos Rodríguez tras dar positivo a Covid-19/@CharlyRdz29

La Selección Mexicana jugará este miércoles ante Holanda en Amsterdam y el 13 de este mismo mes enfrentará a Argelia como partidos de preparación para que los dirigidos por Gerardo Martino empiecen con los trabajos para sus competencias de 2021, donde jugará la Copa Oro e iniciará con las eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022.