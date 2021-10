Selección Mexicana: César Luis Menotti reveló las razones de su renuncia repentina al cuadro nacional en 1992

El argentino César Luis Menotti, dio a conocer las razones por las cuales dejo el cargo de entrenador de la Selección Mexicana de manera repentina en el año de 1992.

Menotti llegó a revolucionar el futbol mexicano, dejando un gran aprendizaje en todos los jugadores y en muchos de los dirigentes de aquellos años donde el argentino tenía las riendas del combinado nacional.

Fue en el año de 1992 y el estratega argentino decidió abandonar el banquillo azteca, dejando atrás todo el desarrollo futbolístico y que se venían torneos para exhibir su gran trabajo con el combinado nacional.

César Luis Menotti decidió hacerse a un lado del cargo, a pesar de que estaban en puerta las competencias de Copa América 1993 , Copa Oro 1993, la eliminatorias para la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, y el mundial.

“Me encontré con un grupo de futbolistas de primer nivel, que tuvimos muy buenos partidos, y que yo tenía muchos sueños de llegar al Mundial, pero como cambiaron los dirigentes que me habían llevado, y yo tenía que tener lealtad con quienes apostaron por mí me fui de la Selección Mexicana porque me parecía que era lo que correspondía”, confesó César Luis Menotti a la cadena ESPN.

La mentalidad fue algo que el argentino cambió en el futbol mexicano, dio un giro de 360 grados en los futbolistas en su estancia.

Leer más: Selección Mexicana: Esta será la posible alineación de México ante Honduras

“Cambiamos la forma cuando yo llegué, pero también tengo que agradecer la colaboración de todos los entrenadores, visité todos los clubes, hablé con todos los entrenadores y el 90 por ciento de ellos fue muy generosos conmigo”, comentó el ahora en Director General de Selecciones Nacionales de la AFA.