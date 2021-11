Selección Mexicana: "Chaka" Rodríguez denuncia amenazas de muerte sobre su esposa y familia

México.- La última exhibición de Luis "Chaka" Rodríguez con Selección Mexicana no gustó del todo a los aficionados del Tri que le han hecho saber su descontento de que Gerardo Martino le haya convocado a pesar de que no ha mostrado un buen nivel, pero esas criticas de un momento a otro se volvieron algo personal al punto de que el futbolista no tuvo de otra más que hacer público que un sector de fans le ha amenazado a él, su esposa e hijos lo que despertó la preocupación del jugador que está a horas de jugar el partido ante Canadá.

Fue a través de sus redes sociales donde Chaka Rodríguez compartió algunas capturas de pantalla en donde se ven los amenazantes mensajes que él ha recibido como los que su esposa tambien ha llegado a leer en las últimas horas. Asimismo reveló que habló con una de esas personas y aunque entiende su molestia no se explica qué tienen que ver su esposa e hijos en un tema de futbol por lo que le pide explicaciones, "Miguel soy el esposo de la mujer a la que le escribiste", fue el primer mensaje. "Entiendo que mi trabajo en Selección (Mexicana) puede causar todo eso en ti, no lo justifico pero lo entiendo", dijo el Chaka.

Entre otras de las que Luis Rodríguez, jugador de Tigres reveló es que esa misma persona amenazó de matar y abusar de su familia lo que más preocupó al jugador pero que siempre mantuvo la calma y le recomendó buscar ayuda en Dios, además de hacerle ver que esas palabras son crueles, pidió no ser juzgado de esa manera y menos a su familia que mucho menos tienen que ver con lo que haga o no en el campo de futbol. "No nos merecemos eso y mucho menos incluir a la familia, espero de verdad que esto quede aquí. Dios te bendiga", comentó el jugador.

Conversaciones del jugador y de su agresor | Foto: Twitter Luis Rodríguez

Lamentablemente los esfuerzos de Rodríguez fueron en vano ya que el agresor siguió en su papel y le envió más amenazas. Ante eso el jugador compartió todo en sus redes sociales, en donde han sido ya la mayoría quienes le han apoyado y aplaudido para no quedarse callado. Por el momento se desconoce si hará alguna denuncia legal o solo se quedará con el hecho, de igual manera se tiene incógnita de si saldrá hoy como titular ante esta situación, de momento la Selección Mexicana no ha notificado nada al respecto.

"De verdad tomó en cuenta, positivos y negativos, para poder atender esas áreas, el futbol es y será un sueño cumplido para mí", fue de los últimos mensajes del Chaka, además de confirmar que no está en sus planes renunciar a la Selección Mexicana ya que desea ser parte del equipo que llegue al Mundial de Qatar 2022. Y eso al parecer no lo hará desistir del equipo mexicano hasta volver a encontrar el nivel que justamente lo llevó a la Selección Mexicana.

Muy seguramente saldrá como titular este martes 16 de noviembre en Edmonton, donde tendrá una gran prueba ante Canadá y defender la llegada de Alphonso Davies quien ya ha demostrado que es el más capaz del equipo de la hoja de maple. El combinado mexicano tendrá un clima adverso esta noche con hasta -10 grados pronosticados para la hora del partido que tambien podría tener algo de nieve.