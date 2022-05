Selección Mexicana: Charly, Chucky y los jugadores que sí están contemplados para Catar 2022 pero están lesionados

La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer este martes la lista de jugadores convocados para los próximos compromisos de la Selección Mexicana en el tour de amistosos por Estados Unidos, así como para la Liga de Naciones de la Concacaf.

En la lista destacó la ausencia de jugadores como Hirving 'Chucky' Lozano, Rogelio Funes Mori o Carlos Rodríguez, quienes habían sido recurrentes con Gerardo Martino. Sin embargo, los tres se encuentran lesionados y por ello no estarán para los compromisos en verano.

Pese a ello, se espera que estén considerados para la Copa Mundial de Catar 2022. Al menos en el caso de 'Chucky' Lozano y 'Charly' Rodríguez es casi un hecho que el 'Tata' quiere contar con ellos para la justa mundialista, por lo que solo falta esperar que se recuperen correctamente de sus lesiones.

Mientras que en el caso de Funes Mori, de acuerdo con el diario Récord, el estratega argentino no lo tiene por completo descartado. El 'Mellizo' ha marcado 5 goles en 15 partidos con el Tri, pero sería una apuesta de Martino para el ataque en Catar 2022.

El mismo medio señaló que otro jugador que no está descartado por completo es Alan Pulido. No obstante, el atacante del Sporting Kansas City no juega desde enero de este año por una operación de la rodilla y difícilmente lograra recuperarse al cien por ciento para asistir al mundial.

En cuanto a jugadores como Javier 'Chicharito' Hernández, Miguel Layún y Carlos Salcedo, que en su momento formaron parte del proceso con Martino, distintos medios señalaron que no fueron considerados porque siguen borrados de la Selección Mexicana. prácticamente están descartados para asistir a la Copa Mundial de Catar 2022.