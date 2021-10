Selección Mexicana: Cuauhtémoc Blanco dejo en claro que el jugador mexicano es superior a todos los de Concacaf

El ex futbolista que jugo con las Águilas del América y en el Tricolor, Cuauhtémoc Blanco, puso la polémica al rojo vivo previo al partido de esta noche en el Octagonal ante El Salvador, al declarar que los mejores jugadores de Concacaf son los mexicanos.

“Con todo respeto, puedes pasar no caminando porque hay partidos complicados, pero todos los futbolistas de la Selección Mexicana tienen mucho mejores cualidades que los equipos de Concacaf. Han habido situaciones que se han complicado, pero ahí hay que sacar el talento”, sentenció el actual Gobernador.

Blanco además dejo en claro que no tiene nada de malo que jugadores naturalizados como es el caso de Rogelio Funes Mori seán parte de la Selección Mexicana.

"Si hay el talento con Funes Mori, adelante. Siempre tiene que ser mejor jugador que un mexicano. A mí se me hace un buen centro delantero, lo ha demostrado con Monterrey”, señaló.

Sobre el tema de Javier Hernández y su nula presencia con el Tricolor de Gerardo Martino, dejando en claro que las críticas siempre van a existir y es por eso que se le exige más a un jugador naturalizado en el Tricolor.

“Las críticas siempre van a estar ahí, que por qué Chicharito no y un extranjero sí, yo creo hay buenos centros delanteros y si le están dando la oportunidad a Funes Mori, que la aproveche al máximo. No sé por qué no llaman al Chicharito o qué problemas tuvo con el entrenador, él solamente lo sabe”, indicó.