Selección Mexicana: Dónde y a qué hora ver el Jamaica vs México de las Eliminatorias de Concacaf

Jamaica.- Las Eliminatorias de Concacaf regresan este jueves 27 de enero de 2022 y lo harán con el partido de la Selección Mexicana visitando a Jamaica, buscando los 3 puntos y acercarse a los primeros puestos de la clasificación. El combinado mexicano llega con la máxima presión y es que sus últimas dos visitas regresaron a casa sin ningún punto y les hizo meterse en problemas en la tabla cayendo hasta el lugar 3 muy cerca de la zona de repechaje, pero ahora busca darle la vuelta a todo y ganar un partido luego de algunos meses.

Las acciones del partido serán las primeras en iniciar en esta jornada 9 del Octagonal final. México visita Jamaica en punto de las 18:00 pm (Centro de México) y podrá verse totalmente en vivo por la señal de TUDN y por las redes sociales tanto de la televisa como tambien con los momentos más importantes a través de las cuentas del equipo tricolor. Para esta ocasión en México solo una televisora podrá tener la exclusiva del juego del equipo mexicano y será la de Chapultepec.

Para este partido se espera el despertar del equipo mexicano, recodando el resultado de la fecha 1 que fue el partido con el que debutó México en las Eliminatorias de Concacaf y el Tri salió con los 3 puntos pero de forma muy complicada. Ahora tendrá algunas bajas por temas de lesiones y por enfermedad, en total serán dos elementos, casos como el de Raúl Jiménez y César Montes que no hicieron el viaje y que por ello están descartados. En la conferencia de prensa dada por Martino este miércoles confesó que saldrá con el mismo parado y alineación que en su último duelo utilizó a pesar de la derrota.

La Selección Mexicana tuvo tambien este miércoles el reconocimiento de cancha y su primer entrenamiento en tierras centroamericanas en donde se vio el posible once que se prepara para este jueves, de lo más llamativo es un susto que se vio al final del entrenamiento cuando Edson Álvarez tuvo que ser atendido por una molestia en su pantorrilla derecha levantando las alarmas por una supuesta lesión, hasta el momento no se ha dado a conocer si estará o no, pero todo apunta a que será del once inicial.

Raúl Jiménez será la principal baja para el Tri en su visita a Jamaica | Foto: Jam Media

Otra de las bajas que sufrirá el Tricolor será la de Hirving Lozano quien luego de su último partido recibió una segunda tarjeta amarilla por lo que se va un duelo suspendido y será este ante Jamaica el que no podrá jugar, será Jesús Manuel Corona quien tome su lugar a menos que Gerardo Martino considere que es mejor probar alguna variante para sorprender al equipo jamaiquino.

Pero no la tendrán para nada sencillo y es que ahora sí Jamaica podrá contar con la mayoría de sus jugadores con experiencia en Europa, casos como el de Junior Flemmings del Toulouse, Bobby Reid del Fulham, Andre Gray de QPR o Michail Antonio del West Ham y otros elementos que en la jornada 1 ante México no vieron acción luego de que la Premier League no dejaron salir a muchos de los jugadores por temas de Covid-19.

Al momento la clasificación tiene a México como tercer puesto con 14 puntos, con 4 ganados, 2 empates y 2 perdidos. Jamaica se ubica en el puesto 6 con 7 unidades, muy cerca de la eliminación, pero una victoria los metería de lleno al menos para pelear por el lugar en el repechaje.