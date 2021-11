Selección Mexicana: ¿Dónde y cuándo ver el México vs Estados Unidos de las Eliminatorias de Concacaf?

México.- Las Eliminatorias Mundialistas llegan a su última presentación del 2021 con un par de jornadas más en donde algunas Selección sellaran su pase a Qatar 2022 y otras se acercarán al objeto. En la Concacaf no es la excepción pues se presenta el partido más importante de la confederación cuando Estados Unidos reciba a México en el Clásico de la zona.

Este es considerado el partido que definirá la clasificación en esta primera vuelta y es que ambos equipos son líderes del octagonal final pero con la ventaja para la Selección Mexicana que marcha como el número 1 con 14 puntos, por los 11 del equipo de las Barras y las Estrellas que cayeron en su último juego y abrió la posibilidad de la escapada para México.

Las acciones de este partido toman tintes más que interesantes por el morbo que puede generar pues en lo que va del 2021 este será la tercera ocasión en la que Estados Unidos y México se enfrentan, una en la final de la Nations League y una más en la final de la Copa Oro, en ambas el equipo local se quedó con la victoria y ahora quieren refirmarlo con un tercer triunfo.

La Selección Mexicana no ha vivido un gran 2021 por lo que el peligro de perder está latente, mientras que en Estados Unidos las posibilidades de ligar su tercera victoria ante México los alienta a salir a buscar esos 3 puntos. Si bien el resultado solo son unidades y no determina si quedan eliminados o no quien gane estará con más confianza de cara a lo que resta.

Selección Mexicana tendrá dos salidas en esta fecha FIFA | Foto: Captura

Para este ocasión el partido de la Eliminatoria de Concacaf la Selección de Estados Unidos decidió llevarse el juego al TQL Stadium en Cincinnati en donde se presume que podrán pasar muchas complicaciones especialmente para los mexicanos con el frio de la zona y la hostilidad de los aficionados que son un poco más aguerridos con su equipo.

Dónde, cuándo y a qué hora ver el partido

Para esta fecha FIFA la Selección Mexicana tendrá dos salidas, la primera ante Estados Unidos que se jugará este viernes 12 de noviembre desde el TQL Stadium en la ciudad de Cincinnati en punto de las 20:10 pm (Centro de México) y podrá ser visto totalmente en vivo por las señales de TUDN, Canal 5 y TV Azteca, además de las diversas plataformas de los medios mencionados.

Si la Selección Mexicana gana este partido llegaría a 17 puntos y le estaría sacando 6 de ventaja a Estados Unidos. De lograr la mayor cantidad de puntos en esta fecha FIFA que serían las 6 unidades se acercaría mucho más a la calificación al Mundial y se estaría confirmando para el 2022 cuando la Eliminatoria vuelva a jugarse.