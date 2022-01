Selección Mexicana: ¡El Azteca ya no pesa! Ex futbolista tico asegura que ya no es la misma presión jugar en el Coloso de Santa Úrsula

El ex futbolista Ricardo Fonseca quien fue artífice del 'Aztecazo' del año de 2001 con Costa Rica, asegura que la casa de la Selección Mexicana ya no genera la misma presión de antes para los visitantes y más en esta Eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Fonseca dio una entrevista para ESPN, donde afirmo que antes jugar en el Estadio Azteca era muy pesado para los rivales y ahora en la actualidad esa esencia a pasado a un lado ante el Tricolor.

"Considero mucho lo que dice Héctor Herrera. México, en su localía, lo que hace pesar la localía era la altura, lo mítico, pero hoy científicamente ha ido evolucionando y se llega mejor preparado. Lo que dice Héctor es que si su afición no pesa, si no apoya, si el ambiente no está, lógicamente les va a tocar en contra", relató quien llegó a sumar más de 100 partidos con el combinado tico.

Leer más: Serie A: El lateral alemán Robin Gosens dejó el Atalanta y se unió al Inter de Milán

El ex jugador del combinado nacional asegura que el mayor rival de la Selección Mexicana se encuentra en casa y es la prensa, ya que si los resultados no se dan a su favor van a ser el centro de las criticas.

"El mayor enemigo de México está en casa y va a ser la presión de la prensa por los resultados, porque aun así, México ganando no convence y la presión será mayor", sentenció.

Ricardo Fonseca confiesa que jugar ante México genera una presión diferente que cuando se miden a los otros rivales del área de Concacaf ya sea en amistosos o en partidos de esta índole donde se busca el boleto a un Mundial.

Leer más: Cruz Azul: Cementeros resaltan con su Selección Nacional en esta Fecha FIFA

"Creo que muchas selecciones llegan valentonas a México para proponer, Jamaica llega a México y hace un buen partido, sobre todo porque el trabajo realizado puede pesar en lo físico, lo mental, lo emotivo y eso lo van a tener las selecciones. Es un partido donde decimos, de doble puntaje", finalizó.