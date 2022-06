Selección Mexicana: El Tricolor tiene a su favor el historial ante Surinam en duelos oficiales

México.- Todo está listo para que la Selección Mexicana de inicio con su participación en la Nations League de la Concacaf en donde tendrá que medirse en 4 partidos ante las selecciones de Surinam y Jamaica para conocer al que avance a la siguiente ronda. Este sábado el primer rival será el equipo de Surinam quien visite México para buscar sus primeros 3 puntos en el torneo, dicho duelo tiene al Tri como el equipo con más victorias en cruces entre ambas selecciones.

Uno de los punto que siempre se evalúan cuando dos selecciones se enfrentan son la cantidad de veces que se han visto las caras en un partido, y en este no fue la excepción pero a diferencia de lo que se piensa de la Concacaf y de la gran cantidad de partidos de la Selección Mexicana con combinados caribeños, esta será apenas la segunda ocasión en la que ambos equipos se vean las caras en un partido oficial.

De acuerdo con los registros históricos de las selecciones mayores, solo se han enfrentado en una ocasión y se dio el 15 de octubre de 1977 en un duelo correspondiente a las Eliminatorias de Concacaf de cara al Mundial de Argentina 1978. En esa ocasión y única, la Selección Mexicana ganó con un marcador contundente de 8-1. Siendo una de las goleadas más importantes del Tri en Eliminatorias.

Por ello en el único partido que han sostenido, México se lleva la ventaja con una efectividad del 100%. Ahora estarán buscando duplicar esa racha con otra victoria. Pero las cosas no serán tan sencillas pues el equipo mexicano no está pasando su mejor momento, si a ello se le suma que no tendrán a muchas de sus figuras y que podría ocurrir una sorpresa ponen en alerta al equipo mexicano.

Ambos equipos ya están en Torreón que será la sede donde se jugará el partido de este Grupo de la Nations League. México está ubicado en el último lugar del grupo con cero puntos, Surinam es segundo con un punto y Jamaica quien luego será el rival de México marcha líder con 4 unidades. Las acciones de este partido se jugarán este sábado 11 de junio a las 21:00 pm y podrá verse en vivo por la señal de TUDN y TV Azteca.