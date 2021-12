Selección Mexicana: Erick Gutiérrez quiere llegar a su segundo Mundial

El futbolista mochitense Erick Gabriel Gutiérrez Galaviz tiene dos metras claras para el 2022, ser campeón con el PSV Eindhoven y llegar a su segunda Copa Mundial con la Selección Mexicana. El internacional mexicano, se dio un tiempo en sus cortas vacaciones para visitar su tierra natal y convivir con pequeños futbolistas de la Escuela Carlos Ochoa.

¿Cómo te sientes de estar en casa?

A mí me encanta venir para acá a mi tierra a ver a mis papás, ya tenía un buen rato y ahora que estoy jugando un poco más en Holanda me sentía bien para venir acá unos días, pasar con la familia, disfrutar el buen momento que estoy viviendo allá y también transmitirle a ellos eso, porque cuando no juego creo que ellos también lo viven, mi esposa, mis hijos, mis papás, todos mis familiares y nada, estar contento en mi tierra que me encanta venir para acá.

¿Qué significa el regresar a un lugar dónde tú estuviste de niño?

Encantado siempre de poder convivir con los niños, de poder transmitirles, poder darles un consejo, algo que es el sueño que tienen ellos de ser futbolistas y yo venir acá me gusta mucho convivir con ellos y contento de regresar a dónde estuve el algún momento yo.

¿Cerraste bien el 2021 tras un inicio complicado?

Cuando llegué se me complicó mucho, yo no creo en esas cosas, pero la adaptación el adaptarme a la forma de que el entrenador quería que jugara, después las lesiones, salía de una y entraba a otra, ahora gracias a Dios me están respetando un poco las lesiones y he podido agarrar ritmo, ser constante en el equipo y ahora no soltarla nada más.

¿Cuál es tu objetivo para 2022 con el PSV?

Este año con el club queda la otra parte del torneo que es salir campeón, estamos de primer lugar ahora y es quedar campeón y después poder llegar a selección que es otro objetivo.

¿Se les complicó la eliminatoria rumbo al Mundial?

Yo creo que tuvimos un poco de altibajos en selección, se nos complicó, pero la eliminatoria para el Mundial todavía queda mucho, creo que ahora se recuperaron muchos jugadores, no teníamos mucha participación algunos, pero quedan muchos partidos de eliminatoria y algunos en casa que son muy importantes y hay que sumar puntos.

¿Cómo ves a México de cara al Mundial?

Yo creo que muy bien, México siempre ha sido muy competitivo, sabemos que tenemos que ir al Mundial, somos conscientes de eso, lo que representa México que esté en el Mundial, tenemos que ir paso a paso, los jugadores tenemos que estar al cien por ciento para encarar los partidos que son muy importantes.

¿Tu objetivo es llegar a un segundo Mundial?

Si, obvio, primero tengo que estar bien en el club para poder asistir a la Selección y hacer buenos partidos en Selección cuando pueda y mi objetivo también que tengo es poder asistir a mi segundo Mundial.

¿Qué mensaje le das a los niños?

Que disfruten ahora, a lo mejor ellos no están conscientes de lo que puede ser más adelante, ahora sólo juegan, disfrutan, que lo hagan así, después van a venir solas las cosas, van a ir creciendo, se van a ir dando cuenta de lo que es el futbol, de lo que representa, la pasión que genera el futbol.

Ver más: Erick Gutiérrez, jugador del PSV convive con futbolistas en Los Mochis

¿Qué le dices a la gente sobre el Covid?

De hecho yo me trato de cuidar mucho porque si vamos a dar positivos te pierdes tres semanas y eso es muy complicado para nosotros, en Europa volvieron a cerrar todo por el tema del Covid y que se cuiden mucho, que guarden distancia, que cumplan los reglamentos que dan y creo que eso es muy importante.