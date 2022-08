Selección Mexicana: Erick Gutiérrez reconoce que Ruud van Nistelrooy le ayudó a salvar su carrera

Haber llegado al futbol europeo fue un sueño cumplido para Erick Gutiérrez, quien pese a las lesiones, se supo mantener en el PSV, pero tuvo que luchar consigo mismo en un momento en verdad complicado para el mediocampista mexicano que por poco tira la toalla.

En entrevista para TUDN, Erick Gutiérrez reveló cómo fue que Ruud van Nistelrooy le hizo entender que era parte del PSV, por lo que tuvo que comprender que tanto sacrificio bien valdría la pena si persistía.

"Estaba viendo todo lo negativo, todo lo malo. No me enfocaba muchas veces en mí, me enfocaba en el otro y creo que eso me afectó mucho, el dejar de confiar en mí, en algún momento no me sentía jugador, no me sentía como yo era en realidad", confesó.

Además, el mediocampista de la Selección Mexicana expuso que en sus primeras temporadas con los Granjeros, Ruud van Nistelrooy se le acercó para hablar de su situación, “me aconsejaba que tenía que tomar la mejor decisión, que tenía que ver por mí, mi familia y mi futuro”, sentenció.