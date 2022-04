Selección Mexicana: Este lunes se integrará el resto de convocados para el partido ante Guatemala

Estados Unidos.- Luego de la actividad de Liga MX de este domingo los últimos jugadores convocados de Santos y Cruz Azul se integrarán este lunes a la Selección Mexicana para tener ya lista la convocatoria de 20 jugadores con las que se enfrentarán a la Selección de Guatemala el próximo 27 de abril desde Orlando, Florida.

A través de un comunicado de la Selección Mexicana se anunció que la gran parte del grupo viajó a Estados Unidos desde el pasado sábado por la noche en donde los jugadores que tuvieron acción más temprano se integraron al equipo que salió desde la Ciudad de México. Para el domingo se integraron jugadores como Fernando Beltrán, Arturo Ortiz, Luis Olivas y Roberto Alvarado que estuvieron en el Chivas vs Pumas que ya no alcanzaron el primer grupo.

El segundo se unió este domingo por la mañana en donde Marcelo Flores encabezó esa grupo que le acompañó David Ochoa e Israel Reyes y para terminar la lista de convocados este lunes se unirán los jugadores de Santos, Carlos Acevedo, Eduardo Aguirre y Jordan Carillo y de parte de Cruz Azul lo hará Santiago Giménez y Erick Lira, todos ellos llegarán por su cuenta este lunes a Orlando para tener un entrenamiento ligero luego de su actividad de este domingo y el viaje.

El primer grupo de jugadores viajó a Orlando desde el pasado sábado | Foto: Twitter Selección Mexicana

Otra de las novedades que la Selección Mexicana presentó es la ausencia de Gerardo Martino, una vez más el Director Técnico no pudo viajar debido a una condición médica relacionada con uno de sus ojos ya que no cuenta con su alta médica luego de su operación y eso le impide tomar un avión que le podría traer complicaciones, "El estratega no recibió el alta médica del procedimiento quirúrgico al que fue sometido el pasado mes de febrero, lo que le impide viajar en avión para evitar cualquier riesgo sobre su capacidad de visión", se lee en el comunicado.

Se espera que la Selección Mexicana este lunes por la tarde tenga su primer entrenamiento con todos los jugadores para preparar lo que se viene el miércoles en su duelo ante Guatemala, dicho partido se tiene programado para las 19:00 pm y podrá verse por las señales de TUDN y TV Azteca. Entre las cosas más destacadas que se verán en este duelo más minutos para Marcelo Flores y algunos juveniles de la Liga MX que buscarán llenarle el ojo al cuerpo técnico de México para buscar un nuevo llamado.