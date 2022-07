Selección Mexicana Femenil: Con voz quebrada, Kenti Robles pidió perdón a la afición y respaldó a Mónica Vergara

La capitana de la Selección Mexicana Femenil, Kenti Robles, asumió la responsabilidad del fracaso del Tri en el Campeonato W Concacaf. Luego de la derrota ante Haití, la defensa señaló que si necesitan buscar culpables, ella asume la responsabilidad por lo que ocurrió en el torneo.

"Es una noche muy difícil para todas, creo que nadie esperaba esto y si la prensa o la gente quiere buscar culpables, me puede buscar a mí como culpable. Pueden bombardearme mensajes en mi Instagram, Twitter, todo lo que quieran", declaró la capitana de la Selección Mexicana, a la par que manifestó su confianza al proceso de Mónica Vergara.

"No lo hemos hecho de la mejor manera posible. Yo con Moni me tiro de un precipicio. Lo siento por ella, le pido disculpas a todo el cuerpo técnico porque al final no hemos sabido plasmar en el campo lo que habíamos trabajado y se vio reflejado", declaró la jugadora del Real Madrid con desánimo y la voz quebrada.

Tras las derrotas ante Haití y Jamaica, México necesita ganar por una amplia diferencia de goles a Estados Unidos para tener una mínima esperanza de llegar al repechaje del mundial de 2023. En ese sentido, Robles Salas reconoció que va a ser complicado pero que dará lo mejor de sí para terminar el torneo con dignidad.

"Nos queda un partido más, va a ser complicado. Pero sigo llevando esta camiseta, sigo representado a esta selección, y si me toca iniciar voy a hacer todo lo posible". Kenti además pidió disculpas por la lamentable actuación en los dos partidos y consideró que cada quién deberá revisar en qué falló.

"Si supiese qué falló no estaría ahora mismo como me siento por dentro, porque poder portar esta camiseta, representar este país y no ver reflejado todo en el campo, de verdad que lo siento mucho", señaló por último la defensa.