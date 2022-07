Selección Mexicana Femenil: Jugadora denunció que la FMF no se preocupa por el bienestar de las futbolistas

Un fuerte escándalo se desató este jueves en el entorno de la Federación Mexicana de Futbol, con la separación de Maribel Domínguez y su cuerpo técnico del equipo nacional en la categoría Sub20. De acuerdo con Proceso, se trató de un caso de acoso por parte de un integrante del cuerpo técnico, de lo cual la estratega estaba enterada y no hizo nada.

No obstante, la postura de la FMF fue la de guardar silencio y en conferencia de prensa el presidente del organismo, Yon de Luisa, aseguró que no harán declaraciones sobre el caso hasta que finalice la investigación. En ese contexto, una jugadora denunció desde el anonimato que la federación no ve por la integridad de las futbolistas.

"A mí que me ha tocado estar de cierta manera, sé que la Federación ha mostrado cierto apoyo al futbol femenil, pero cuando se trata de este tipo de cosas, en las que realmente tienen que dar apoyo, se bloquean. Buscan todas las vías para cerrar todo, digamos que quieren dar el carpetazo a su forma, orpimiendo y no apoyando", señaló en entrevista con Esto.

"Hay miedo y temor, porque no se está viendo por el daño (del caso) hacia ellas, no existe un protocolo que pueda ayudarnos como futbolistas a llevar una situación así", declaró la jugadora, que añadió que es preocupante, porque así como pasó en la Sub20 podría pasar con la Sub17 o Sub14, con jugadoras menores de edad.

“Tengo muchos sentimientos encontrados porque varias de las que están en la 20 son amigas mías, algunas compañeras y el enterarme de esto así fue muy crudo", y añadió que entiende que las futbolistas de la Selección Mexicana Femenil Sub20 prefieran no dar declaraciones, pues la misma federación no se los permitiría.

"Si dentro de un club sabes que te manejan para las entrevistas, te dicen qué sí y qué no. Entonces ennselección está peor y si pones sobre la mesa un caso así en el que debería de existir una denuncia, claramente hay miedo", finalizó la jugadora.