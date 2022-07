Selección Mexicana Femenil: Jugadoras aceptan responsabilidad por el fracaso y respaldan a Mónica Vergara

La Selección Mexicana Femenil fracasó en el Campeonato W Concacaf, sin puntos, sin goles y sin boleto para el mundial de 2023, ni para los Juegos Olímpicos de París 2024. La directora técnica, Mónica Vergara, aceptó que fue un fracaso personal, pero algunas de sus futbolistas también asumieron su responsabilidad.

Kenti Robles, capitana de la Selección Mexicana y que desde la derrota ante Haití dio la cara y pidió disculpas por el resultado, reiteró que el mal torneo fue culpa de todo el grupo, no solo de unas cuantas personas. "Moni ha dicho que es un fracaso suyo, pero no lo veo así. Todos tenemos la culpa; todos tenemos que asumir una parte porque no es de una sola persona".

La defensa del Real Madrid lamentó que no jugaran ante Jamaica y Haití como lo hicieron contra Estados Unidos, pero señaló que no queda más que seguir trabajando. "Teníamos que haber empezado así. Yo voy a seguir trabajando, me va a doler esto, pero me da más impulso oara seguir".

Por su parte Jimena López reconoció que se van tristes porque saben que esta selección tenía para dar mucho más, pero enfatizó que confían en el trabajo del cuerpo técnico. "Sí, respaldamos a Mónica y a su cuerpo técnico. Vamos a seguir trabajando para que México pueda estar en el lugar que merece".

Mientras que la arquera Itzel González, quien ante Estados Unidos tomó el lugar de Emily Alvarado, titular en los dos primeros juegos, señaló que la Federación Mexicana de Futbol les ha apoyado, por lo que la responsabilidad es de lo ocurrido es de las jugadoras. "Somos responsables de lo sucedido, por parte de la Federación y el cuerpo técnico nos han dado todo el apoyo".

Te recomendamos leer

"Es difícil explicar las situaciones, el torneo es más difícil que he vivido, el resultado no era para nada lo que esperábamos. Me siento orgullosa de lo que mostramos, nos quedamos con coraje", finalizó la nueva guardameta del América.