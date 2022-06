Selección Mexicana Femenil: Leonardo Cuéllar pidió respetar la decisión de Mónica Vergara de no convocar a Charlyn Corral

Al parecer el tema del posible veto de Charlyn Corral sigue vigente en la Selección Mexicana Femenil, después que lo iniciara en su mandato Leonardo Cuéllar, una persona que fue pieza importante en el desarrollo del futbol femenil en México.

Ahora con Mónica Vergara al mando del Tricolor, Leonardo Cuéllar pide respeto por las decisiones que esta tomando la actual entrenadora, específicamente en el tema de no convocar a Charlyn Corral.

Leonardo Cuéllar habló de lleno de lo que opina del ausencia de Charlyn Corral en el Tricolor de Mónica Vergara, a pesar de haber tenido una de sus mejores campañas en la Liga MX Femenil con el Pachuca.

“Es una opinión y decisión que debe ser respetada el cuerpo técnico nacional. En un momento dado, Cuauhtémoc Blanco fue dejado fuera de un Mundial, siendo un jugador sumamente destacado. En otro momento, Tomás Boy, que en paz descanse, tuvo también esas experiencias de esas. Son decisiones técnicas”.

Cuéllar afirma que ahí muchas leyendas urbanas sobre dicho tema con Charlyn Corral, donde muchos lo ponen a el como el primero en tomar partido sobre este dichoso veto a la jugadora.

“Creo que también hay que considerar que el gran porcentaje de la gente se ha interesado en el futbol femenil a partir de la creación de la Liga Femenil MX. Hay muy poco conocimiento de antes de la liga y de todo lo que se hacía o no se hacía para poder tener unos representantes”.

El ex estratega del Tri comentó que si Charlyn Corral no ha sido llamado por Mónica Vergara, es por eso una decisión que se debe de acatar tal como lo es y no poner en duda eso.

“Es una decisión que se tiene que respetar, de la cual yo no soy partícipe. Desde que salí no soy partícipe de ninguna decisión en el tema de Selecciones Nacionales”, finalizo Leonardo Cuéllar.