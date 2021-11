Selección Mexicana Femenil inicia concentración para sus partidos ante Canadá en fecha FIFA

México.- Este domingo 21 de noviembre la Selección Mexicana Femenil inició oficialmente su concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México de cara al par de partidos que sostendrán ante la Selección de Canadá los días 27 y 30 de noviembre, correspondiente a la última fecha FIFA del año. Las primera jugadoras en llegar se presentaron este mismo domingo, luego de su actividad en la Liga MX Femenil.

Las futbolistas que tuvieron acción en viernes y sábado fueron las primeras en reportar, mientras que los casos de Santos y Tigres que fueron la últimas en jugar en el cierre de la Liga MX Femenil fueron la últimas en llegar a la Ciudad de México. Ahora Mónica Vergara podrá trabajar con el plantel más avanzado posible, pues a partir de este lunes las que juegan en el extranjero tambien se incorporarán al equipo.

Esta mañana ya las cuentas de la Selección Mexicana dieron a conocer algunas imágenes de las futbolistas que practicaron algo de movimiento regenerativo, en especial las Amazonas quienes llegan con una carga de juego más reciente. Se espera que por la tarde se complemente el entrenamiento con la mayoría de las jugadoras, de momento todas las que fueron convocadas estarán en el CAR, ninguna fue lesionada o con problema externos que le impidieran estar en la concentración.

La Selección Mexicana Femenil terminará su 2021 con dos partidos ante su similar de Canadá, los días 27 y 30 de noviembre. Lo que ha sorprendido es que la ni la Federación Mexicana de Futbol, ni las cuentas oficiales del Tri Femenil han dado a conocer las sedes y horarios oficiales, inclusive el anuncio de los partidos amistosos se dieron junto a la convocatoria por lo que todo ha sido muy rápido y ni tiempo les ha dado de anunciar siquiera en donde se jugará.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer más de la información sobre los partidos. El combinado Tricolor buscará sumar un par de victorias más para cerrar al 2021, luego de su gran experiencia en el año con todo el apoyo de la FMF y de la Liga MX Femenil para hacer más visible los partidos del equipo y contra rivales de calidad y eso incluye que haya tenido algunas derrotas en especial en su gira por Europa donde para muchas jugadoras fue una primera experiencia para salir del país.

Para estos partidos Vergara tendrá una lista variada de jugadoras para utilizar en donde se dieron algunos cambios importantes como la ausencia de Jocelyn Orejel luego de más múltiples criticas que ha recibido la jugadora por su errores en el Club América, en su lugar fue convocada la aclamada Greta Espinoza quien desde hace mucho tiempo se había estado ganado una convocatoria pero no había sido tomada en cuenta.

Como ya es una costumbre la base de la Selección Mexicana Femenil son las jugadoras de Tigres ya que se han llamado hasta 6 jugadoras, le sigue Rayadas que es otro de los equipos que más futbolistas cede. De acuerdo con el conteo de las 26 jugadoras que fueron llamadas, 16 de ellas militan en la Liga MX Femenil dando a entender que el futbol mexicano femenil está siendo la base del Tri, el resto son jugadoras que están en el extranjero tanto en Estados Unidos como Europa.

En las ausencias que se presentarán para México son las de Cecilia Santiago, que no fue convocada y que apenas en el último partido recibió una falta fuerte que la sacó de actividad, otra jugadora de Tigres que no está es Katty Martínez debido a que se está recuperando de una lesión y apenas está regresando a la actividad luego de poco más de 5 jornadas que no ha tenido acción.

El Tri llega con una seguida de victorias, luego de jugar ante Colombia en el Azteca hace unos meses, apenas hace unas semanas vencieron de manera contundente a la Selección de Argentina lo que les ha mantenido el animo muy elevado y ahora ante una gran camadas de jugadoras que fueron recientemente campeonas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la medalla de oro las cosas estarán algo complicadas para México que buscará sacar la victoria.