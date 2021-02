Selección Mexicana Femenil vuelve al Estadio Azteca 14 años después

Ciudad de México.- Día histórico para el futbol mexicano femenil y es que tras el anunció de la Federación Mexicana de Futbol de los encuentros amistosos de la Selección Mexicana Femenil ante su similar de Costa Rica también se dio paso al regreso de un combinado mexicano femenil a la cancha del Estadio Azteca.

Tuvieron que pasar ya 14 años desde la última vez que México tuvo una representante femenil. En aquella ocasión se trataba de un partido de despedida para pues días más tarde debutarían en los Juegos Panamericanos en Rio de Janeiro en el 2007. Enfrentaron a Panamá y las vencieron con un contundente marcador de 3-1.

Desde entonces ninguna otra Selección Mexicana en categoría femenil habían podido tener esa oportunidad. En todo ese tiempo en el Estadio Azteca se han vivido partidos de la NFL, finales de la Liga MX, el gol de chilena de Raúl Jiménez, la peor Selección Mexicana Varonil que por momentos estuvo fuera del Mundial de Brasil 2014.

Se crearon nuevos equipos, algunos ya no existen y otros siguen jugando en otras categorías. Cruz Azul perdió dos finales ante el América en 2013 y 2018. Ahora es turno de Mónica Vergara poner el nombre del futbol femenil en alto. Desde su llegada se han visto ya algunos cambios y este es uno de los más importantes.

Este lunes además de los partidos confirmados que son para el 20 de febrero en el Estadio Azteca y el 23 en el CAR también se ha revelado la convocatoria de 26 futbolistas que serán parte de este gran momento de pisar el Azteca vestidas con el uniforme del cuadro mexicano.

México y Cruz Azul jugarán en el Azteca el mismo día

Tras el sorpresivo anunció de la FMF sobre el partido de México en la cancha del Estadio Azteca también sorprendió que fue el mismo día que Cruz Azul juega su partido de jornada 7 de la Liga MX ante el Toluca. El juego amistoso será más temprano en punto de las 13:00 mientras que el de liga será a las 19:00 lo que deja 4 horas entre partido para que se realice el protocolo de sanitización.

Si bien no habría problema que esto sucediera ya que se cuenta con los dispositivos necesarios para llevarlo a cabo si le tomó por sorpresa a Juan Reynoso a quien le preguntaron que si conocía como sería el protocolo y dijo desconocerlo.

"Real mente me agarras en fuera de lugar, no tengo conocimiento. Te mentiría si doy una respuesta. Me imagino que terminando la conferencia me actualizarán sobre qué es lo que viene de cara al próximo sábado", comentó el peruano en conferencia de prensa.