Selección Mexicana: Fracaso provoca recordar a Martinoli eliminación del Tri en 2008

Ciudad de México.- Ya pasaron más de doce horas de la tremenda eliminación de la Selección Mexicana sub-20 que participó en el Premundial sub-20 en Honduras, donde el objetivo era participar en la Copa del Mundo Indonesia 2023 y Juegos Olímpicos de París 2024, bueno, ninguna de las dos sucederá, desdichadamente.

Caer en penaltis contra la Selección de Guatemala hizo ver la triste realidad de lo que sucede en el futbol mexicano, con aquellos jugadores que no viven de la oportunidad de jugar en la Primera División con sus equipos dónde militan, tanto que, ayer (miércoles), hasta vieron alejarse, quizá, la posibilidad de formar parte del proceso rumbo al Mundial del 2026.

El penal que erró Esteban Lozano no puede ser etiquetado como el principal elemento del fracaso del Tri sub-20 cuando en 120' hubo un equipo sin idea, sin ganas de ganar, con muchos pases imprecisos y con una carencia para ejecutar los penaltis que eran cruciales para calificar a la justa del año que viene.

Por supuesto que los federativos lamentan la eliminación de la Selección Mexicana, sin embargo los expertos en materia deportiva señalan las consecuencias que esto se refiere al no llegar a semifinales del Premundial: Perderse la Copa Mundial y que en categoría varonil no habrá un equipo de futbol en JJ.OO., algo que no ocurría desde Beijing 2008.

México eliminado por Guatemala

Twitter Selección Nacional

REMEMORA PREOLÍMPICO DEL 2008

Nombres importantes de gente especialista en futbol soccer criticaron duramente a la Selección Nacional, mientras que, otro tipo de personalidades, hicieron retornar hasta el lejano 2008 cuando el equipo de Hugo Sánchez quedó fuera desde la fase de grupos, el principal no podría ser otro que Christian Martinoli.

Martinoli escribe frase tras eliminación del Tri

Twitter Christian Martinoli

El narrador de TV Azteca puede contar de principio a fin lo que fue aquel partido contra la Selección de Haití en Carson, California, cuando se goleó 5-1 en el último partido pero no fue suficiente para avanzar a fase final, y toda ilusión de ver a México en Beijing 2008 se terminó.

Te recomendamos leer

El cronista se ahorró algún mensaje contra la Selección Mexicana, más bien hizo énfasis a este tema publicando la frase: "El único guatemalteco en el área", tras la magnífica actuación del portero, Jorge Moreno, y la cual se quedó en la tranmisión de aquel partido cuando el Tricolor lo desesperó por tantos momentos que no se podían creer que se desperdiciaron contra el modesto país de Haití.