Selección Mexicana: Gerardo Arteaga asegura que no ha tenido contacto con Gerardo "Tata" Martino desde que no fue a Juegos Olímpicos

El defensa mexicano Gerardo Arteaga que milita en estos momentos con el Genk, haba sobre su ausencia en los pasados juegos de la Selección Mexicana en el Octagonal de Concacaf.

Al parecer, Gerardo Martino lo ha relegado del Tricolor, tras no poder asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por cuestiones personales, así asegura el jugador azteca.

"A estos Juegos Olímpicos no pude asistir por temas personales, pero mi compromiso con la selección siempre ha estado y siempre va a estar al 100 por ciento, yo siempre voy a dar lo que sea por la camiseta de México", comentó para Fox Sports.

Arteaga afirma que no ha tenido contacto ni comunicación con alguien de la Selección Mexicana desde los Juegos Olímpicos.

"No he tenido comunicación desde antes de los Juegos Olímpicos, desde que hablé para decir que no iba no he hablado con nadie".

Gerardo Arteaga afirma que ha estado trabajando duro con el Genk y eso le ha llevado a ser un referente con su equipo en la liga de Bélgica y además ya vio acción en algunos partidos de Europa League y en Champions League.

"No sé qué sea lo que hace falta, porque to acá he estado haciendo las cosas bien, he estado jugando todos los minutos y no se a que se deba. No estoy presionado de ir a la selección, todo llega a su tiempo".

Leer más: Liga MX Femenil: Tigres de la UANL aporta siete jugadoras en la Selección Mexicana para amistoso ante Argentina

El defensa mexicano suma 10 partidos jugados en la Primera División de Bélgica, dos en la Europa League y dos en la Champions League.