Selección Mexicana: Gerardo Arteaga compartió que por depresión que eligió no ir a Juegos Olímpicos de Tokio

Gerardo Arteaga fue una de las principales ausencias de la Selección Mexicana el año pasado en los Juegos Olímpicos de Tokio y en ese momento la federación solo informó que se debió a motivos personales. Casi un año más tarde, el propio jugador explicó sus motivos.

En una conversación con el youtuber Werevertumorro, el defensa del Genk compartió que rechazó asistir a la selección porque no se sentía bien mental ni emocionalmente. Destacó que él sí deseaba asistir a los Juegos Olímpicos, pero que sabía que no estaría bien si asistía.

"Los 3 meses que estuvo mi novia fueron mis mejores, hasta goles metí. Pero cuando se fue recaí; otra vez regresar de entrenar y que no haya nadie; que despiertes y nadie te diga: 'Ten un buen día' es horrible", declaró Gerardo Arteaga y señaló que se sentía deprimido porque estaba solo en Bélgica.

"Entré en depresión porque en dos o tres meses ni siquiera dormía en mi cuarto; me quedaba en la sala con la televisión prendida porque me sentía muy solo". Fue en ese contexto, explicó Arteaga Zamora, que habló con Jaime Lozano y entonces tuvo que tomar la decisión de no asistir a la justa olímpica.

Previo a los Juegos Olímpicos, la Selección Mexicana estuvo 3 semanas en Estados Unidos y posteriormente en el Centro de Alto Rendimiento. De ahí, el grupo viajaría a Tokio y en cuanto finalizara la competencia, Arteaga iba a regresar directo a Bélgica para reportar con el Genk.

"Tenía un año sin ver a mis papás y hermanos, buscamos soluciones, lo hablé con Jimmy Lozano para que me dieran la opción de ir a Guadalajara unos días y me dijeron: '¿Vas o no vas a los Juegos?' y les dije: 'No'. Obviamente quería ir, yo estaba llorando, pero sabía que si iba algo no iba a estar bien en mi cabeza", sentenció el defensa.