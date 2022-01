Selección Mexicana: Gerardo Arteaga vuelve a disputar minutos con el Tri ante Jamaica

Gerardo Arteaga, lateral izquierdo mexicano, quien actualmente milita en el viejo continente, tuvo minutos con el combinado tricolor en la victoria 2 tantos contra 1 en la capital jamaicana. La presencia del defensa, significó su regreso a las canchas con el Tri después de haber estado ausente de los llamados de Gerardo “Tata” Martino por más de 200 días. El motivo de la separación alegaría problemas personales del nacido en Zapopan, Jalisco, negándose a formar parte del plantel tricolor que participó en los Juegos Olímpicos del año pasado, situación que molestó al estratega nacional, quien brindó un par de minutos ayer por la noche al jugador del Genk de Bélgica.

“Yo en los Juegos Olímpicos decidí bajarme por temas personales, personalmente no me encontraba bien, ya pasó, pero así haya sido un Mundial o lo que sea, si yo no estaba bien personalmente no iba a hacer las cosas bien tampoco. No es nada fácil un cambio así, al principio lo viví. No es que hubiera llegado confiado, pero yo decía 'bueno, voy a una liga no muy top, en la que voy a poder jugar' pero no, los primeros meses me costó, ganarme el puesto me ha costado porque sigue en pelea, no tengo nada seguro todavía. Es lo que la gente no ve, piensan que es cambiarte de equipo y ya, cuando no es así, uno viene a ganarse un lugar y estar en Europa también es otro nivel” expresó Arteaga hace un par de semanas aclarando el tema de no asistir a Tokyo 2021.

El último partido de Arteaga con el Tri fue el 13 de junio del año pasado, poco antes de darse a conocer su negativa de disputar la justa veraniega en el continente asiático. A pesar de ser el jugador mexicano con más minutos disputados en el viejo continente, siendo, además, titular indiscutible con el Genk, destacando por su fiereza en zona defensiva y la facilidad que posee para pisar línea de fondo en el marco de la liga belga, Gallardo fue el titular ayer en la victoria mexicana. Gerardo, es el segundo lateral con más pases a gol registrados en la presente campaña en la liga belga.

El jalisciense ingreso al terreno de juego en el minuto 71 por Jesús Gallard cuando el combinado tricolor caía en el marcador por la mínima diferencia tras el tanto convertido por Daniel Johnson. El lateral se situó en la banda de la izquierda, siendo una línea de salida para los mexicanos, recuperando esféricos, empujando hacia enfrente a los suyos, al mismo tiempo de crear espacios en el arco de los locales, y por si fuese poco, remató a portería en un par de ocasiones, sin rédito alguno, dejando ver un par de destellos del jugador del Genk, teniendo en Alexis Vega, a su principal socio.

Decenas de mexicanos, a través de redes sociales, expresaron su sentir acerca del desempeño de lateral de 23 años de edad, dejando en claro que ven en Arteaga al titular indiscutible en esa posición; alegando el mal funcionamiento que ha tenido Gallardo en los últimos partidos con el tricolor. Toca esperar el parado táctico de próximos encuentros del Tri rumbo a Qatar 2022, enfrentando a Costa Rica y Panamá, para saber si el “Tata” Martino hecha a mano del elemento del Genk desde el arranque.