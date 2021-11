Selección Mexicana: ¿Gerardo Martino dejará el Tri si pierde ante Canadá? Él responde

Canadá.- La nueva faceta de Gerardo Martino al frente de la Selección Mexicana ya está llegando a un punto donde la presión es mayor, el tiempo de que todo salía bien han quedado atrás, ahora su equipo no es contundente y tiene muchas fallas en la zona importante como la defensa y eso ya le costó el liderato y algunos aficionados quieren que tambien ya le cueste su trabajo, y para eso el mismo Tata dejó claro que él aún tiene contrato y lo cumplirá y que por su cabeza no pasa en ningún momento dejar a la Selección Mexicana.

A horas del partido ante Canadá el entrenador desde la fría ciudad de Edmonton habló y dejó claro que no tiene ninguna duda de lo que le depara el futuro ya que sea cual sea el marcador que saque este martes ante el equipo de la hoja de maple no cambiará nada y seguirá siendo el entrenador de la Selección Mexicana y asumirá las consecuencias pero no renunciará a su cargo pues no es la manera en la que él se maneja para trabajar o culminar con los problemas

que le ha traído la mala racha que ya se extendió por varios meses.

"La verdad es que no (renunciar) es el primer partido que perdemos en las eliminatorias, seguimos en la zona de calificación, perdimos el liderato por diferencia de goles. Dirigir a una selección genera desgaste, eso lo sé desde hace 25 años. Así que no pasa por el desgaste una posible renuncia", dijo el entrenador que confía que ante Canadá harán un buen juego que les regrese a estar en la cima y que sobre todo les ayude a recuperar la confianza en ellos mismos para encarar los siguientes juegos y oficialmente asegurar su boleto a Qatar 2022.

Selección Mexicana seguirá siendo comanda por Gerardo Martino | Foto: Jam Media

Gerardo Martino reconoce los malos partidos y las rachas negativas que han logrado contra Estados Unidos, aún así confía en que el proyecto por el cual fue llamado sigue en pie y se concretará en el Mundial dentro de aproximadamente 1 año que es lo que falta para que inicie. "La realidad es que creo que hemos tenido un rendimiento de mayor a menor. Hemos empezado bien el 2019, después el 2020, pero en los últimos meses de actividad nos ha costado más. No hemos podido ser el equipo que vimos en ese 2019. Los tiempos se acortan y entramos en el último año de este proyecto", comentó en conferencia el entrenador.

De esa manera el Tata confía en que se puede aún mejorar y regresar al equipo que alguna vez emocionó, pero tambien está consiente que les llevará quizá algunos juegos más, aún así no cree que sea necesario preocuparse por si continuará o no ya que tiene entera confianza que el objetivo se va a lograr y que todo saldrá lo esperado. Ahora su preocupación es Canadá equipo al que no pudo derrotar el pasado mes de octubre en el Azteca y que por momentos los exhibió. Ahora el enfrentamiento tendrá nuevas características especialmente el tema del clima donde será algo a considerar.

Las acciones del partido darán inicio en punto de las 20:05 pm (Centro de México) y podrá ser visto totalmente en vivo por la señal de TUDN, TV Azteca y Canal 5, todo este martes 16 de noviembre. Ambos equipos estarán peleando por el liderato del octagonal final.