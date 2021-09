Selección Mexicana: Gerardo Martino estaría analizando la posible convocatoria de Alexis Canelo al Tri

Al parecer el radar del director técnico de la Selección Mexicana de Futbol, Gerardo Martino, esta muy cerca de tomar en cuenta al delantero de los Diablos Rojos del Toluca, Alexis Canelo, quien tiene posibilidades de integrarse como naturalizado.

Según el periodista Rafael Ramos, el DT de la Selección de futbol de México, Gerardo Martino, estaría analizando la posible convocatoria de Alexis Canelo, jugador del Deportivo Toluca.

Un tema muy importante en el cual se tiene que hacer hincapie en el tema de Canelo, es que el jugador no ha iniciado su proceso de naturalización, pero el jugador ya tiene cinco años jugando en el futbol mexicano de modo que podría comenzar con el papeleo.

De obtener la nacionalidad mexicana, Alexis Canelo puede integrarse al Tricolor ya que nunca ha sido convocado por la Selección Nacional de Argentina.

En febrero pasado se le realizo una entrevista por parte de TUDN al delantero argentino, donde djo en claro que si le interesaría en algún momento tener la posibilidad de jugar con el combinado nacional mexicano.

“No soy mexicano, no me naturalicé todavía, pero es un desafío que me encantaría. Me debo mucho a México que me ayudó a crecer y madurar como jugador. No veo con otros ojos vestir una camiseta de otra selección”.

En el actual torneo Apertura 2021, Alexis Canelo suma tres goles en siete jornadas y 628 minutos jugados.

En su paso por el futbol mexicano, el delantero argentino de 29 años de edad, suma 53 goles con los Diablos Rojos del Toluca, siete con la Franja del Puebla y cuatro con los ya extintos Jaguares de Chiapas.