Selección Mexicana: Gerardo Martino pediría a Johan Vásquez externar su molestia de forma privada

México.- Por si le faltaba más dramatismo al entorno de la Selección Mexicana ahora se ha destapado que el entrenador argentino del Tri le estaría pidiendo a Johan Vásquez externar sus molestias de manera privada y no pública como lo hizo hace unos días en donde dejó claro el no haber jugado en ninguno de los 3 partidos le dejó molesto. Esto con la finalidad de no poner más presión el equipo mexicano que ya con el mal momento que pasa es más que suficiente.

De acuerdo con El Universal, el Tata Martino le habría pedido al jugador que si tenía una consulta o una aclaración se la hiciera saber de manera personal y lo más discreta posible dado que las revelaciones publicas solo atraen más problemas dentro del equipo y generan presión incensaría. Comenta la fuente que podría incluso llevarse un regaño por haberlo hecho de esa manera pero que aún así se le convocará para los siguientes juegos.

Johan Vásquez estará siendo llamado para la Selección Mexicana en los duelos de los meses septiembre y octubre en donde tendrían esa charla para saber qué es lo que pasa y qué se podría hacer para mejorar en ese sentido para estar bien en ambos lados. Vásquez estaría cansado de sus llamado al Tri y no ser utilizado ya le ha pasado en más de una ocasión, siendo esta última convocatoria la más notoria ya que en ninguno de los 3 duelos estuvo cerca de entrar.

Al día de hoy Vásquez no la está pasando muy bien por todo lo que ha tenido que vivir en muy poco tiempo. Hay que recordar que en su primera temporada en Europa con el Genoa sufrió su primer descenso, por ahora no sabe qué es lo que hará para la siguiente campaña, si se mantendrá en busca de subir a la Serie A o encontrar otro equipo. Incluso ha tenido ofertas importantes pero no ha decidido nada aún.

Te recomedamos leer

Para los partidos de Selección Mexicana de la Nations League Johan Vásquez fue liberado para que tuviera vacaciones y pudiera arreglar su situación. Ahora solo quedará esperar a lo partidos ante Perú y Paraguay que tendrá dentro de unos meses en donde se dice estará siendo convocado para aclarar cosas de cara a la lista final para el Mundial de Catar 2022.