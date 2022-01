Selección Mexicana: Gerardo Martino usará la misma alineación de su último juego; con excepción de Jiménez

Jamaica.- Este miércoles Gerardo Martino atendió a los medios de comunicación y habló sobre el partido ante Jamaica que sostendrán este jueves en Kingston como parte de las Eliminatorias de Concacaf, entre lo que destacó en la conferencia de prensa fue que aseguró que utilizará la misma alineación de sus últimos partidos ya que considera que debe mantener la idea y hacerlos jugar bien así como sacar los puntos. Aunque no podrá contar con todos los elementos ya que jugadores como Raúl Jiménez no estarán en el duelo.

El estratega mencionó que no cambiará su forma de juego y le tiene fe a sus jugadores, "El cuadro que presentaremos mañana es exactamente igual que el de otros partidos, con la idea de protagonizar el partido y hacernos cargo del juego", dijo Martino. Asimismo dijo que espera tener un partido muy físico por lo que los futbolistas tanto de Jamaica como de México estarán con una postura diferentes, "Espero que Jamaica mañana sea muy físico. Seguramente habrá una propuesta más agresiva a lo que presentaron la vez pasada en el Estadio Azteca", comentó.

Como ya se sabía en el caso de Raúl Jiménez, del delantero del Wolverhampton no hizo el viaje a Jamaica y se quedó en el CAR para evaluar su lesión y ver si podrá tener acción en alguno de los siguientes dos partidos, él sería una de las ausencias en el cuadro titular que presentará Martino este jueves. A él se le suma la baja de César Montes quien aparentemente le fue diagnosticado con Covid-19 pero aún no se ha comprobado su situación, de igual manera el futbolista no viajó y se quedó en México.

El argentino tiene muy seguro su forma de jugar ya que meses atrás le había funcionado por lo que no pierde la esperanza de volver a tener esa magia y asegura que una vez que sus jugadores la vuelvan a entender será todo mucho más fácil, "En cuento a nosotros nos acerquemos más a la idea de juego, seguramente tendremos más posibilidades de sacar los juegos adelante", dijo.

Selección Mexicana lista para su duelo ante Jamaica este jueves | Foto: Captura

Para finalizar reveló que nadie le ha negado jugadores a la Selección Mexicana y que todos los que están en la convocatoria son elegidos por su capacidad y porque son parte fundamental para su juego, "Nadie nos ha privado a ningún jugador, hemos tenido a todos los que necesitábamos. Lo que debemos hacer es acercarnos a un buen nivel de juego y sumar puntos.

Alineación posible de México

Portero: Guillermo Ochoa

Defensas: Néstor Araujo, Julio César Domínguez, Johan Vásquez, Jorge Sánchez y Jesús Gallardo

Medios: Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Edson Álvarez

Delanteros: Jesús Manuel Corona y Rogelio Funes Mori

Las acciones de este partido iniciarán en punto de las 18:00 pm centro de México, y podrá verse totalmente en vivo solo por la señal de TUDN. México inaugurará la jornada 9 de las Eliminatorias de Concacaf ante Jamaica. De momento México se ubica en el tercer puesto con 14 puntos empatado con Panamá, mientras que Jamaica están en el lugar 6 con 7 puntos. El Tri necesita la victoria para meter presión en los puestos de arriba y evitar pelear con el cuarto lugar.