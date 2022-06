Selección Mexicana: Gerardo Torrado asegura que el proceso de Martino ha sido de los mejores del Tri

México.- El apoyo a Gerardo Martino no se detiene, ahora el encargado de decirlo fue el Director de Selecciones Nacionales, Gerardo Torrado quien aseguró que el proceso que ha llevado el "Tata" Martino es una de las mejores del Tri en mucho tiempo, incluso una de las mejores 3, por lo que pide que se le de más paciencia para dejarlo trabajar y que busque hacer historia con el equipo Qatar 2022.

"Ha sido un proceso muy bueno, si vemos la efectividad, ha sido una de las tres mejores, es pronto para decirlo, pero yo fui participe de su elección y he trabajado de la mano, me parece un gran entrenador, con un gran cuerpo técnico, ha hecho una gran labor, con un proceso largo y se ver si continua o no, hoy es muy difícil decir, pero puede ser un candidato a seguir", dijo el directivo.

Si bien le defendió por el proceso que ha tenido tambien lo pondrá en análisis luego de que señaló que fue un proceso inició muy bien pero con el paso del tiempo fue perdiendo nivel, aún así le dio el beneficio de la duda para llegar bien a Qatar 2022. "Hacemos un análisis para ver en qué podemos mejorar, ha sido un proceso que empezó muy bien, luego se pudo ver que ha bajado un poco el rendimiento, calificamos en segundo lugar, hay una participación de jóvenes en la Liga de Naciones y nuestro foto está en llegar de los mejor posible en Qatar", dijo Torrado.

Gerardo Martino es respaldado por los directivos para seguir | Foto: Jam Media

Martino ha tenido dos años muy complicados, desde inicios del 2021 con amistosos que se vio el nivel algo bajo, luego llegaron una serie de problemas con la Nations League y la Copa Oro al quedar eliminados, la clasificación rumbo al Mundial se complicó y se extendió a este 2022 en donde los juegos oficiales y los amistosos no se le han dado nada bien por lo que la afición ha pedido su salida.

Ahora la Selección Mexicana tendrá las últimas 4 pruebas de cara al Mundial en donde Martino buscará recuperar el buen juego del equipo que tendrá su debut en Qatar en el mes de noviembre. Se espera que en los siguientes dos partidos en agosto y septiembre seguirá probando a algunos jugadores y para noviembre tendrá a los elementos que irán al Mundial.