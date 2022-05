Selección Mexicana: Guillermo Ochoa asegura que Gerardo Martino tiene el apoyo de todos los jugadores

Guillermo Ochoa se alista para el partido ante Nigeria de este sábado en Dallas, Texas y a unas horas de este duelo, el portero veterano aseguro que Gerardo Martino cuenta con todo el respaldo del equipo en la Selección Mexicana.

“De nuestra parte el apoyo al Tata ha sido el mismo desde el día uno, porque buscamos normalizar la situación. Sabemos lo que pasa de la puerta de la Selección hacia dentro y los que tenemos experiencia debemos dar tranquilidad y no preocuparnos de más por otras situaciones, para trabajar tranquilamente”, reflexionó.

El portero deja en claro que el jefe del banco en el Tricolor es Gerardo Martino y nadie esta en contra de eso dentro de los jugadores a pesar de las criticas de la prensa que en ocasiones lo ponen fuera.

“El Tata ha mantenido un abanico de jugadores desde la primera Copa Oro (año 2019) y ha trabajado para ir puliendo el estilo de juego; el jefe del barco es el Tata, el que decide qué jugadores van a la Selección es él y hay que apoyar”, concluyó el experimentado guardameta.

Guillermo Ochoa habló un poco de la polémica que se vive en cada una de las convocatorias que da a conocer Gerardo Martino, asegurando que eso no solo pasa en México sino en todas las selecciones

“Esa polémica de quien está y quien no está sucede en todas las selecciones, no solo en México y en todas es difícil que un entrenador, con poco tiempo para trabajar, cambie tantos jugadores entre convocatorias”. Para el Memo, hay un factor fundamental: “Es complicado, porque no hay tiempo para trabajar”, remarcó.

Sobre el paso de la Selección Mexicana en las pasadas Eliminatorias, Ochoa aseguró que esos partidos son muy desgastantes y ya cuando pasas esa brecha sientes que te quitas un peso de encima.

“En la Selección, después de calificar, te sacas un peso de encima, porque es un compromiso con la afición y el país. No es sencillo y se nos obliga a algo cuando no es sencilla una eliminatoria. Y lo resolvimos bien”. De todas formas, admite un pequeño margen de mejora: “Hicimos unas buenas eliminatorias y por ahí de local nos faltaron algunos detalles”.