Selección Mexicana: Guillermo Ochoa asegura que no es momento de bajar los brazos

El portero de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, asegura que no deben de bajar los brazos tras la derrota que sufrieron en el partido pasado en Cincinnati contra Estados Unidos, ya que lo que viene es ganar ante Canadá.

Ochoa subió a su cuenta oficial de Instagram una historia donde comenta que la derrota contra los norteamericanos fue muy dolorosa pero que deben dar vuelta a la página y afrontar su siguiente duelo.

"Lamentablemente no pudimos sacar un buen resultado el otro día y entendemos la molestia que no difiere de nuestros sentimientos. Nadie dijo que sería sencillo, pero esto aún no termina y tampoco es el momento de bajar los brazos porque apenas va la mitad de la Eliminatoria".

Guillermo Ochoa hace un llamado a sus compañeros para seguir trabajando fuerte en sus objetivos de meterse al Mundial y dedicarse de lleno en su partido de este martes en Edmonton, Canadá.

"A seguir trabajando y pensar en el siguiente rival que el objetivo está claro y Qatar nuestro destino final".

El arquero dio las gracias a todos los aficionados mexicanos quienes siempre han estado tanto en las buenas como en las malas con la Selección Mexicana.

"Gracias a la gente que siempre apoya y cree en su selección en los días buenos y días malos. ¡Siempre hacia adelante!".