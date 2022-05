Selección Mexicana: Guillermo Ochoa dio una lista de los porteros que pueden sustituirlo en un futuro en el Tri

Guillermo Ochoa sabe muy bien que su final en la Selección Mexicana ya esta muy cerca y es por ello que en una entrevista al finalizar la ida de Cuartos de Final con el América, dio a conocer una lista de los arqueros que lo pueden suplir en un futuro.

Es muy probable que Ochoa este viviendo su último Mundial en Qatar y varios jóvenes ya están haciendo fila para quedarse con el puesto del emblemático portero.

En una reciente entrevista por parte de Iván Zamorano, Guillermo Ochoa fue cuestionado sobre lo que piensa acerca de los siguientes guardametas en la lista para sustituirlo en un futuro, a lo que el cancerbero aseguró que la meta de la Selección Mexicana siempre estará bien resguardada con hombres como Luis Malagón, Sebastián Jurado, Carlos Acevedo, e incluso nombró a Hugo González y Rodolfo Cota, quienes por su edad sí podrían seguir vistiendo la casaca del Tricolor.

Además en dicha entrevista, se le cuestionó a Guillermo Ochoa que a sus 37 años mira la posibilidad de poder jugar el Mundial de 2026 que se llevará a cabo en conjunto con Estados Unidos, Canadá y México.

"Para ese Mundial yo llegaría con 40 años de edad y siendo claro si me alcanza para poder disputarlo con México, físicamente me siento bien, aquí el tema es mentalmente, como no va haber eliminatorias el tema es más sencillo. Me veo con ganas de estar en ese Mundial, de poder seguir trabajando, peleando para competir, afortunadamente las lesiones me ha respeto a lo largo de mi carrera", dijo Ochoa.

Sobre el tema del Mundial de Qatar y los representantes de Concacaf, Guillermo Ochoa aseguró que Canadá es una de las selecciones que esta demostrando un gran potencial y se debe de seguir muy de cerca.

"Canadá es una selección que ya cumplió, ahora les resta encarar la fase de grupos de buena manera, tienen un buen equipo que los puede hacer pelear para llegar a instancias mejores".