Selección Mexicana: Guillermo Ochoa el más criticado por la derrota de México ante Canadá

México.- Culminó la fecha FIFA de terror para la Selección Mexicana en donde cosechó dos derrotas ante Estados Unidos y Canadá lo que ahora les deja al borde de salir de los calificados al Mundial de Qatar 2022, aunque aún restan 6 partidos más donde pueden hacer la diferencia. Aún con todo eso, la noche de este martes el nombre de un jugador se hizo tendencia y no por sus grandes atajadas pero si por sus errores puntuales que le costaron a México el partido en Edmonton.

Guillermo Ochoa fue el seleccionado más nombrado en redes sociales, tanto para defenderlo como para destruirlo por sus errores en el arco que dieron paso a los dos goles de Canadá. Los usuarios no le perdonaron que luego de como está jugando el equipo mexicano se le puedan permitir errores que sentencien más las posibilidades del equipo de siquiera tener una mejora. Lo único que logró fue que la preocupación y la molestia crecieran de gran manera al puto de pedir su salida ya de la Selección.

Desde el primer error que llegó en los minutos finales del primer tiempo en donde Ochoa rechazó de mala manera un remate, dando el rebote justo al centro del arco para que el atacante canadiense solo llegada a empujarla, desde ahí Memo Ochoa se hacia cada vez más presente en redes. Todo explotó en el segundo tiempo cuando en una jugada de falta el balón llegó justo a metros del área chica y el mexicano no salió y no evitó el remate que fue el segundo gol esa fue la gota que derramó el vaso y que hizo explotar a la afición que veía como perdían la posibilidad de quedarse con el liderato y al menos el empate.

Muchos de los mensajes han sido bastante fuertes y llenos de enojo, otros más aceptan que fueron errores puntuales del arquero pero que no se le puede cargar toda la responsabilidad de la derrota si el equipo tampoco hizo nada para evitarlo. Personajes como David Faitelson se mostró critico pero centrado en que el problema no es el arquero de la Selección Mexicana, "Dejémonos de tonterías: el problema de esta selección no es Guillermo Ochoa. El problema es que este equipo no juega a nada", comentó.

Selección Mexicana pierde su segundo partido de las Eliminatorias | Foto: Jam Media

Paco Villa fue uno más que vio los errores de Memo un indicador de que hasta podría perder la titularidad en los siguientes partidos de la Eliminatoria, "Mis comentarios no son con colores de clubes. No me fijo en qué equipos juegan antes de decirlo. Sobre lo que dije de Memo Ochoa, nomás revivan los goles que ha recibido México en la eliminatoria. Mi mensaje fue claro: son los errores que cuestionan las titularidades", agregó.

Y así muchos más que no quieren ver más al arquero americanista en el arco para los siguientes partidos de México. Si bien sería una gran oportunidad para nuevos arqueros, siguiendo el camino de Gerardo Martino no cambiarán mucho de su 11 para los siguiente juegos y mucho menos si quien comentó los errores fue su capitán pues ha dejado claro que confía en él por sobre muchas cosas en la Selección Mexicana. Lo que si podría suceder es que para la reanudación de las Eliminatorias de Concacaf puedan haber nuevo jugadores que han tenido pocas o nulas posibilidades de jugar o ser convocados.

Hoy la Selección Mexicana se ubica en la tercera posición del Octagonal final, siendo Canadá la líder con 16 puntos, Estados Unidos con 15 y luego el Tri empatado con Panamá con 14. Y esa pelea se ha cerrado pues ahí estará el choque fuerte para saber quién irá el Mundial directo o quién irá a una repesca. Aún restan 18 puntos en juego y México tiene los partidos más modo en casa lo que buscarán aprovechar para dejar las preocupaciones.