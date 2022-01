Selección Mexicana: ¿Hay posibilidad de que Tuca Ferretti llegue al Tri?

México.- De momento la cabeza de la Selección Mexicana, Gerardo Martino se mantiene al frente del equipo y todo indica que mientras no pase una verdadera tragedia será él quien comande al equipo en el Mundial de Qatar 2022 con ello llegando a la meta del proceso por el que el argentino firmó ya después de eso sería analizar las posibilidades para saber si continuará o no, pero mientras eso pasa en la fila para ser el estratega del Tri ya se forma una vez más Ricardo Ferretti quien recientemente ha hablado de su relación con la FMF y las posibilidades que hay de algún día llegar al mando.

El Tuca Ferretti ya alguna vez fue el "bombero" de la Selección Mexicana con el partido por el pase a la Copa Confederaciones del 2017 en donde derrotó a Estados Unidos. Pero en ese momento tenía muy firme su compromiso con Tigres y en más de una ocasión aseguró que no los dejaría y que no le interesaba ser el DT de la Selección, pero ahora estando al frente del equipo de FC Juárez al parecer las cosas han cambiando y el brasileño le ha habría abierto las puertas a todo ello.

En su más reciente entrevista con el conductor y actor, Jorge "Burro" Van Rankin, misma que sorprendió pues el Tuca no es mucho de conceder entrevistas y mucho de ello por lo fuerte que puede ser, tal y como pasó pues de esa charla se han revelado muchas cosas que se habían mantenido ocultas como su salida de Tigres y lo que hubo detrás de todo. Así como tambien su confesión de que podría "haber una posibilidad" de que llegue a la Selección Mexicana pero siempre y cuando el actual entrenador no esté más.

"A lo mejor hay una posibilidad", fueron las palabras de Tuca al ser cuestionado si le gustaría volver a estar al mando de la Selección Mexicana. Incluso remató con un "Pues a quién no" tras la pregunta del "Burro" Van Rankin sobre si le gustaría llegar a un Mundial. Ante eso queda claro que ahora el entrenador de 67 años podría vivir en algún momento un proceso mundialista, pero aseguró que por ahora no está para decir si o no ya que respeta el trabajo de Martino.

Ricardo Ferretti piensa en tener alguna posiblidad en Selección Mexicana | Foto: Jam Media

"Decirte sí ahorita (ser DT del Tri) sería ser mala leche, porque hay un señor (Gerardo Martino) y hay que respetar", dijo. Asimismo recordó que con el proceso de Juan Carlos Osorio tambien guardó silencio por el mismo tema de respeto, además de que en esos años no había interés ya que de haberlo hubiera solicitado de inmediato y de manera directa la oportunidad.

Ahora Ricardo Ferretti está centrado en el proyecto de FC Juárez que al momento en su paso en la Liga MX es el más complicado que le ha tomado comandar y es que con un plantel limitado las cosas se poner más complicadas y más porque ahora sus aspiraciones no son estar en la cima, sino salir de los últimos puestos, tanto de la tabla general pero más de la del Cociente. Por ahora tiene al equipo en el lugar 5 con 2 victorias y una derrota a solo 1 punto del líder que es Cruz Azul quienes el único que lo ha vencido en este torneo.