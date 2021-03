Selección Mexicana: Henry Martín y Alan Pulido bajas ante Gales por lesión

Gales.- Malas noticias para la Selección Mexicana quien tendrá que disputar su partido de este sábado ante su similar de Gales sin centro delantero nominal luego de que Gerardo Martino confirmara que Henry Martín y Alan Pulido son bajas para el partido por lesión, su lugar estaría siendo ocupado por Hirving Lozano.

Este viernes a unas horas del partido ante Gales el estratega argentino confirmó que ambos delanteros no tienen la posibilidad de estar listos para el partido de mañana, ambos llegan con dolores musculares y no los quieren arriesgar, por lo tanto será otra la formación que deberá usar el técnico que no tendrá un atacante fijo.

"Ambos están con diferentes inconvenientes físico y no van a ser considerados para mañana, lo que espero es lo de siempre, tener una buena actuación acorde a los que esperamos, ver cómo está el equipo, después de cuatro meses", dijo Martino en conferencia de prensa.

Con estas bajas, la Selección Mexicana se queda sin delantero al menos para el primer partido de la gira por Europa, ambos jugadores habían sido convocados para comenzar a pelear por el puesto de Raúl Jiménez que aun no está disponible. Ahora se podría especular que el puesto como punta lo tendría el jugador del Napoli, Hirving Lozano acompañado por Jesús Manuel Corona el segundo volanta ofensivo está por confirmar.

No se sabe que tan grave sean las lesiones de ambos futbolistas, hay que recordar que Pulido viene de más de 4 meses de inactividad y de una lesión en la rodilla que lo dejó fuera en la MLS, mientras que el delantero del América veía jugando bien y con mucho ritmo, su último partido fue guardado para jugar solo 45 minutos y puede que la sobrecarga de partidos le hayan afectado.

Se espera que para el partido ante Costa Rica al menos uno puede tener acción, entrando en el segundo tiempo o al menos estando en la banca para ser opción. Será tiempo de probar incluso nuevo planteamiento en el campo a la espera de que funcione el equipo y saquen el resultado que aunque lo más importante es ver como se mueve el equipo ante las adversidades.