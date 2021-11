Selección Mexicana: Hirving Lozano afirma que las Eliminatorias mundialistas de Concacaf no son sencillas

El delantero de la Selección Mexicana, Hirving 'Chucky' Lozano, asegura que los partidos de visitante no son nada sencillos en esta Eliminatoria de Concacaf y también dio a conocer que no es la solución cesar a Gerardo Martino tras los malos resultados ante Estados Unidos.

"En México queremos cortar cabezas por todos lados, pero hay que tener paciencia, no es fácil, creen que es fácil todo, pero no. Si fuera fácil ya tuviéramos 10 Mundiales atrás y no es así, es complicado ir a jugar de visita a Panamá, Honduras, es difícil, claro que es difícil", reveló Chucky Lozano en entrevista con TUDN.

Lozano afirma que se debe de tener paciencia en esta Eliminatoria, sabe del peso que se carga por ser México, ya que esta considera el más fuerte de la zona de Concacaf.

Leer más: Liga MX: Cruz Azul entrena con ocho jugadores menos, puesto que fueron convocados por sus respectivas selecciones

"A México siempre se le ponen un poco mejor los equipos, más vivos, hay que tener paciencia. Lo veo bien, vamos bien, hay que mejorar cosas claro que sí, como todo, pero esto nos va a hacer crecer, a hacer mucho mejores, no tenemos ningún problema, pero eso sí, hay que ponernos más listos", agregó.

El delantero del Napoli de la Serie A dio a conocer que le molesto mucho perder ante Estados Unidos, al igual que a sus compañeros quienes no están nada contentos tras la derrota del viernes en Cincinnati.

"Me siento muy enojado, muchos compañeros así (se sienten), pero al general, al ver los partidos ya bien, hemos hecho buenos partidos y hemos sido más fuertes que ellos, hablando futbolísticamente. En el análisis, somos mucho mejores.