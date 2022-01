Selección Mexicana: Jafet Soto asegura que el Tricolor hace mucho se creen más de lo que es

El director tico del Herediano, Jafet Soto, no se guardo nada ante la Selección Mexicana y aseguro que los aztecas se creen más de lo que son y además que el Azteca ya no pesa igual que antes para los rivales.

"Hace mucho que la selección de México se cree más de lo que es, no lo digo yo, entre líneas Héctor Herrera explica eso, que cuando llegan a jugar en Costa Rica el estadio pesa, cuando van a Honduras el estadio pesa, entonces reconoce que ellos mismos no pesan en el Estadio Azteca, porque la afición no pesa", mencionó en entrevista para Marca Claro.

Soto asegura que para México ya no esta tan sencilla la cosa en la Eliminatoria, debido a que los demás equipos han aumentado en su nivel y el Tri ya no pasa caminando como antes lo hacia.

"Las eliminatorias sencillas quedaron en el pasado, los mismos jugadores se han comido el cuento de que caminando van a ganar y así lo vimos en Jamaica, en donde México estuvo a nada de hacer un ridículo. Eso te da la credibilidad y el convencimiento de que puedes sacar algo en México", añadió.

El estratega del Herediano afirma que para la Selección de Costa Rica el duelo ante el Tricolor es una final más, en sus ambiciones de meterse por el boleto al próximo Mundial de Qatar 2022.

"Es otra final para Costa Rica, creo que es determinante para nosotros el domingo sumar para seguir con ese sueño mundialista", indicó.

Jafet Soto confeso que para los ticos esta Eliminatoria ha sido un cambio generacional y están en busca de poder encontrar los resultados que los saque de la situación tan complicada que están viviendo.

"Costa Rica está realizando un cambio generacional y obviamente tenemos claro cuál es nuestra enfermedad. Ahorita estamos en una situación complicada, pero el fútbol es tan bondadoso que todavía estamos con vida", finalizó.