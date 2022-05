Selección Mexicana: Javier Hernández busca su regreso al Tri y habría buscado ya a Martino

México.- Javier "Chicharito" Hernández dejaría de lado su orgullo para tener una reunión con Gerardo Martino en busca de "sanar" su relación y poder ser considerado por el estratega para el Mundial de Catar 2022 que podría ser el último al que el delantero mexicano podría asistir por el tema de la edad. De acuerdo con los reportes el jugador es quien estaría buscando una cita con Gerardo Torrado y Gerardo Martino en busca de una solución a su no convocatoria desde 2019.

A través de redes sociales, David Medrano, reportero de TV Azteca dio a conocer que en los próximos días el jugador del LA Galaxy quiere reunirse con los altos mandos de la Selección Mexicana para buscar llegar a un bien común para que se le pueda levantar el castigo. "Desde el entorno de Chicharito Hernández se busca una reunión con Tata Martino y Gerardo Torrado tratando de aclarar algunas cosas. Desde 2019 el goleador no es convocado a Selección", se lee.

Martino en más de una ocasión ha revelado que la falta de llamados de Chicharito al Tri pasa por un tema de gusto de él en el ataque y que no le ha considerado por no ser el tipo de futbolista que desea, siempre rechazando la versión de que lo tenía vetado. Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) destacó que si había un castigo para el jugador por temas especiales que no dio a conocer.

Chicharito no va al Tri desde el 2019 | Foto: Jam Media

El mismo periodista confirmó que hay la mayor disposición del jugador para arreglar las cosas y estar en Catar 2022. Aseguró que habrá una lista de aproximadamente 40 jugadores de los cuales se elegirán a los hombres que estarán en el Mundial, aún no se sabe pero ahí es donde Hernández quiere regresar, incluso se le puede presentar la oportunidad de jugar la Nations League en verano y de llenar el ojo podría ser considerado, esto siempre y cuando se llegue a un acuerdo con la directiva.

Javier Hernández no va a la Selección Mexicana desde finales de 2019 cuando se desató un gran escándalo por una supuesta acción de parte del jugador en donde habría metido a algunas mujeres al hotel de concentración y luego de un tema de una fiesta a la cual algunos jugadores estuvieron presentes. Desde entonces no ha sido llamado para tener acción con el Tri.

Te recomendamos leer

La última vez que estuvo cerca de volver fue en la Copa Oro de 2021 en donde fue incluido en la lista de posibles convocados por Martino, al final ya no apareció en la lista final y se perdió ese torneo como todos los otros partidos del equipo, las eliminatorias principalmente. Hernández es el máximo goleador de la Selección Mexicana y por ahora ninguno se ha acercado considerablemente a sus números en poco más de 3 años de ausencia.