Selección Mexicana: Jorge Sánchez es baja para el Tri por lesión en ligamentos

México.- Luego de salir de cambio a los 5 minutos en el partido ante Jamaica, Jorge Sánchez ha sido evaluado por los médicos de la Selección Mexicana y se ha determinado que no podrá seguir jugando más por esta fecha FIFA y es que los estudios que se le realizaron revelaron la gravedad de la lesión del lateral del Club América. Jorge Sánchez presenta una lesión de ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, el tiempo de recuperación al momento es desconocido.

A través de un comunicado la Selección Mexicana anunció la baja oficial de Jorge Sánchez de los siguientes dos partidos ante Costa Rica y Panamá en la cancha del estadio Azteca. "Jorge Sánchez causa baja de la concentración de la Selección Nacional de México que disputará los partidos ante Costa Rica y Panamá. El jugador sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda", se lee en el comunicado.

Leer más: Liga MX: Tijuana contará con Lisandro López y Jonathan Suárez para su juego ante Puebla

Ahora el jugador dejará la concentración y se pondrá a disposición del Club América que revisará su evolución en los siguientes días. La ventaja que Jorge Sánchez tiene es que no se presentó ninguna rotura del ligamento por lo que la reparación del daño y el tiempo de recuperación puede ser menor aunque por ahora no se sabe cuánto tiempo puede estar fuera. Lo que si es que es probable que no esté listo para la siguiente fecha FIFA en marzo por lo que habría sido su última participación con Selección Mexicana antes del final de la eliminatoria.

Jorge Sánchez es baja de la Selección Mexicana | Foto: Captura

La lateral de la Selección Mexicana la ocupará ahora Luis Rodríguez quien fue el que lo suplió en el juego de este jueves. La lesión de Jorge se presentó apenas a los 5 minutos de haber iniciado el partido. Luego de un balón largo que el defensor quiso cortar se presentó la lesión, al momento de poner el pie en el suelo se resintió, intento seguir, pero minutos más tarde terminó por ceder y salir del partido.

Leer más: Liga MX Femenil: Pelea por el título de goleo comienza a generar espectativa

Quien resentirá su baja será el Club América quien no contará con su lateral titular, ahí Santiago Solari deberá hacer uso muy seguramente de Miguel Layún para suplir su lugar luego de que por izquierda no ha tenido mucha participación ante el lugar de Salvador Reyes.