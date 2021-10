Selección Mexicana: Jorge Sánchez y César Montes son baja para el Tri y no viajan a El Salvador

México.- Luego del partido ante Honduras de este domingo se ha revelado que la Selección Mexicana no podrá contar con dos jugadores para el partido ante El Salvador, se trata de Jorge Sánchez y César Montes por lo que en la zaga defensiva sus lugares los cubrirán Luis Rodríguez y Néstor Araujo.

La situación que envuelve a Jorge Sánchez es que el jugador del Club América se lesionó luego del partido ante Canadá en donde anotó el gol de la ventaja. Para el juego de este domingo ni siquiera salió a la banca y se quedará en México para su recuperación y estar listo para el equipo de Santiago Solari.

En el caso de César Montes su baja es por una suspensión. El central en los partidos pasados había recibido una tarjeta amarilla y en este juego ante Honduras regaló una segunda tarjeta amarilla lo que hizo que automáticamente quedara fuera de la elección para Gerardo Martino. Montes tambien viajará a Monterrey para reportar con su equipo de cara a la jornada 13 de la Liga MX.

Pero no es el único que peligra de participación, de acuerdo con el reportero Enrique Martínez, Henry Martín es otro de los jugadores que están en duda para estar con la Selección por que tambien presenta una lesión pero no tan grave pero aún está en veremos de si viaja o no.

César Montes es baja de la Selección por suspención | Foto: Jam Media

La Selección Mexicana viajará este lunes a El Salvador para su partido de este miércoles, para llegar con el tiempo justo a Centroamérica y evitar el hostigamiento de los aficionados de la Selecta previo a un partido de Eliminatoria de Concacaf.

Luego de 5 partidos, la Selección Mexicana marcha como líder de la clasificación con 11 puntos tras 3 ganados y 2 empates. Le sigue Estados Unidos con 8 y Panamá con 8 puntos. En el puesto de repechaje está Canadá. El Salvador se ubica en el lugar 6 con 5 puntos, una victoria podría meterlo de lleno a la pelea. En caso de que México gane el partido de este miércoles e acercaría mucho más a la clasificación al Mundial.