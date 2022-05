Selección Mexicana: Julio César Furch pelea por culminar su trámite para naturalizarse y poder representar al Tri

El delantero argentino de los Rojinegros del Atlas, Julio Furch, no quita el dedo del renglón en su ambición de poder vestir los colores de la Selección Mexicana, ya que esta cerca de terminar su proceso de naturalización y así poder ser elegible para ser convocado.

“Ha pasado mucho acá en México y han habido muchos jugadores que les ha dio muy bien en la Selección, si bien hay mucha gente que lo critica (Funes Mori) también hay mucha gente que lo apoya, yo desde mi lado trato de ayudar, si me toca estar el día de mañana en Selección ayudar a México”, aseguró.

Julio Furch se siente muy agradecido con el futbol mexicano y solo quiere regresarle algo de lo que tanto le ha dado este país.

“México me ha dado muchísimo a mi, y el poder defender la playera dentro del campo de juego sería de mi parte una devolución, no quiero quitarle el puesto a nadie, no quiero generar nada malo y es mi pensamiento".

Tras la pandemia, Julio Furch vio trabado su proceso de naturalización y ahora solo espera que se de rápido para poder cumplir su sueño de en algún momento ser considerado como jugador del combinado nacional.

“Todavía no tengo el papel, estoy en trámite todavía, se ha tardado muchísimo, estoy tratando de meter presión por todos lados para poder conseguirlo y ojalá que pronto pueda llegar para seguir haciendo las cosas bien dentro del campo y si me toca bienvenido sea y si no seguiré trabajando para Atlas y seguir haciendo las cosas bien”, añadió.

El último jugador naturalizado en jugar en la Selección Mexicana, es el argentino de los Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori, quien en su momento fue muy criticado por su bajo rendimiento.