Selección Mexicana: KRC Genk se adelanta a Martino y revela convocatoria de Gerardo Arteaga

El defensa Gerardo Arteaga se perfila como una de las sorpresas para la convocatoria de la Selección Mexicana de cara a las Eliminatorias de la Concacaf que se jugarán a finales de enero y principios de febrero.

A pesar de que la convocatoria de Gerardo Martino será anunciada de manera oficial esta tarde, el KRC Genk se adelantó al anuncio del estratega argentino y reveló el regreso de Arteaga al 'Tri' después de seis meses de ausencia.

El cuadro de la liga belga compartió en su cuenta de Instagram una imagen del lateral con el uniforme del club y una bandera de México editada al lado.

"Gerardo Arteaga regresa a la Selección Mexicana (Gerardo Arteaga returns to the National Team of Mexico! Buena suerte, Gera", acompaña el texto de la publicación.

Regreo y números

La última convocatoria de Artega se dio en el verano, en la Nations League, torneo que México perdió en la final contra Estados Unidos. Después del certamen, Arteaga se negó a ir con la Selección a Tokio 2020, argumentando que era por cuestiones de salud mental por la pandemia.

De acuerdo con StatisKicks, el exjugador de Santos Laguna fue el segundo mexicano con más asistencias en todo el mundo en 2021, con ocho, sólo detrás de Luis Romo.