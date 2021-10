Selección Mexicana: LA Galaxy no cedería a Julián Araujo para amistoso ante Ecuador

Estados Unidos.- La Selección Mexicana dentro de unos cuentos días saltará una vez más al campo, ahora para medirse en amistoso ante el combinado de Ecuador y con la noticia de que serán solo jugadores de la Liga MX los que podrán participar y luego de la noticia que ha comenzado a circular de Julián Araujo eso podría cumplirse y solo jugadores locales serían llamados.

Julián Araujo, jugador mexico-americano que milita en el LA Galaxy está considerado por Gerardo Martino para el partido de este 27 de octubre y aunque se había dicho que estaba seguro de que sería llamado, en las últimas horas eso ha cambiado y todo indica que la directiva ya no tiene intenciones de que su jugador pierda partidos de la MLS.

De acuerdo con el periodista Salvador Pérez, la directiva y el entrenador han cambiado de opinión y no cederán a Julián Araujo a la Selección Mexicana, "Directiva y cuerpo técnico de LA Galaxy decidieron no prestar a Julián Araujo al "Tri" para el partido amistoso ante Ecuador. No quieren perderlo para el partido del 27 de octubre contra Sporting KC", mencionó.

Por esa razón Gerardo Martino se quedaría sin la oportunidad de contar con el futbolista, y en esta ocasión no aplica alguna obligación para el club en ceder al futbolista pues al no ser una fecha FIFA no hay motivos legales para que el futbolista pueda salir del equipo a menos que la directiva negocie el préstamo.

Julián Araujo jugó con Estados Unidos el Preolímpico de Concacaf ante México | Foto: Jam Media

La lista de convocados posiblemente puede revelarse este fin de semana, para que los jugadores inicien su concentración a partir del día lunes, y en esta ocasión serían solo jugadores de la Liga MX pero con algunas restricciones pues el Tata no puede convocar a futbolistas del Club América y de Rayados por compromiso en la final de la Concachampions.

Luego de ese partido ante Ecuador, México volverá a la acción rumbo a Qatar 2022 con las Eliminatorias con una doble fecha en noviembre el 12 ante Estados Unidos y el 16 ante Canadá en donde podría llamar a Julián Araujo y ahora sin problema podría asistir y sin restricciones del equipo angelino.