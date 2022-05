Selección Mexicana: Lionel Messi elogió al Tri y lo consideró un equipo que les causa problemas

La Selección Mexicana se enfrentará de nuevo a Argentina en un mundial. La buena noticia es que, al menos por ahora, no será en fase eliminatoria, a pesar de lo cual el Tri tendrá que ir en busca de sumar puntos para no poner en riesgo su clasificación a octavos de final.

Por otra parte, en el caso de la Selección Argentina, no hay confianza por enfrentarse al Tri pues saben que no será un rival sencillo. Al menos así lo consideró Lionel Messi, quien destacó que México cuenta con Gerardo Martino, un técnico que conoce muy bien el futbol argentino.

"México es una selección que siempre nos costó, que juega muy bien y si bien tuvimos generalmente suerte y pudimos ganar, es una selección que tiene la idea clarísima con un entrenador que conoce lo que es Argentina y nos conoce muy bien a nosotros", señaló Messi previo al partido ante la Selección de Italia en Wembley.

De igual manera, consideró que en general el Grupo C, en el cual estarán México y Argentina junto con las selecciones de Polonia y Arabia Saudita, no será sencillo. "Será un grupo difícil. Por nombres, siempre preferí que las selecciones de menos nombre te toquen más adelante".

"Sabemos que no hay rivales fáciles, lo sabemos por experiencia. Nos pasó el Mundial pasado que también celebramos el grupo y al final nos terminamos complicando", concluyó el argentino, que además mencionó que no se preocupa de las declaraciones de Robert Lewandowski. "No comparto lo que el dijo, pero tampoco le doy mayor importancia".

El partido entre la Selección Mexicana y la Argentina en la Copa Mundial de Qatar 2022 está programado para el 26 de noviembre, a las 13:00 horas del centro de México. Será el segundo juego de la fase de grupos, por lo que será para conocer con qué posibilidades de clasificar a octavos llega cada selección a la última jornada.