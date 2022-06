Selección Mexicana: Luis Chávez asegura que sumar minutos en el Tri le sirven para ganarse la confianza del 'Tata'

El mediocampista Luis Chávez se siente ilusionado de por sumar sus primeros minutos en la era de Gerardo Martino en la Selección Mexicana, ya que eso lo alienta en poder ganarse la confianza del estratega y entrar en la lista final del Mundial de Qatar 2022.

“Estos partidos me sirven para que el profe me vea y pueda estar en la última lista”, dijo al finalizar el juego amistoso y de preparación en Estados Unidos ante Ecuador.

Al minuto 59 fue cuando entro de cambio Luis Chávez por Fernando Beltrán en la segunda parte. Fue poco su tiempo en la cancha, pero no lo desaprovecho para mostrarse un poco.

“Fue poco tiempo porque cuando me tocó llegar no estaba todo el grupo, entrene poco y me han dado poco minuto”.

Sobre el empate ante Ecuador, Luis Chávez reconoció que se debe de sacar un buen aprendizaje de este juego, ya que han sido rivales complicados en esta gira por Estados Unidos.

“Nos deja mucho aprendizaje de cara al mundial porque sabemos que nos tocarán rivales así de difícil. Tenemos m que mejorar poco a poco”.

Ahora, la Selección Mexicana se prepara para dos juegos de la Concacaf Nations League, donde primero se medirán ante su similar de Surinam el 11 de junio y el 14 ante Jamaica. Se espera que para estos dos partidos, Luis Chávez este presente, ya que Gerardo Martino buscará darle juego a un combinado nacional con jugadores jóvenes.