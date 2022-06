Selección Mexicana: Luis Romo es autocritico y reconoce que no están en su mejor nivel

México.- La Selección Mexicana culminó su larga gira de partidos de este verano con un empate ante su similar de Jamaica en la Nations League de Concacaf, resultado que no fue del total agrado de la afición como de algunos jugadores que aceptaron que no hicieron un buen papel para sacar los puntos y cerrar estos duelos con la cara en alto. Uno de los que mostraron un poco de autocritica fue Luis Romo quien además fue autor del único gol del Tri en este duelo.

Tras el finalizar el partido el mediocampista atendió a los medios y aclaró que la Selección Mexicana no está pasando su mejor momento futbolístico en mucho tiempo, asegurando que todas las criticas son bien recibidas con la intención de mejorar y entregar los resultados que el aficionado espera en cada partido. No le perdió la fe al equipo conformado por Tata Martino y espera que puedan darse las cosas bien en Catar.

"No damos cuenta que tenemos que sobreponer a todo, las críticas debemos tomarlas para bien. Sabemos que no estamos en el mejor nivel, pero eso nos motiva mucho para el Mundial. Este plantel se pondrá al cien para llegar y hacer un papel histórico", dijo el jugador de Rayados a TUDN. Asimismo Romo destacó que el resultado del partido no fue el que esperaban, además de las condiciones del clima que hicieron que se jugara a un ritmo totalmente diferente.

México empató ante Jamaica en su último juego de gira de verano | Foto Jam Media

"Nos deja un poco incomodos por el partido que jugamos, creo que hicimos un gran primer tiempo, el segundo se atoró, pero me sentí bien, sentí bien a mis compañeros y con una idea clara de juego. Creo que merecíamos más, pero nos deja buenas sensaciones", agregó el futbolista. Tambien acotó un poco de lo que ha sido su carrera en los últimos meses dejando un mensaje para la afición de Rayados y de la Selección Mexicana en donde asegura que volverá a su mejor momento.

"Tengo una deuda conmigo y la afición de Rayados y mucha hambre y ganas de volver al máximo nivel y demostrar de lo que soy capaz. Muy motivado, yo soy muy autocritico, no he tenido mi mejor torneo pero voy a pelear por ese puesto de ir al Mundial a muerte y creo que esta es la manera", selló para TV Azteca. Ahora la Selección Mexicana tomará un descanso de varias semanas pues no regresará a la acción hasta el mes de agosto para medirse a Paraguay y Perú.

La Selección Mexicana solo le restan 4 partidos por delante antes del inicio de la Copa del Mundo y para Gerardo Martino la dudas siguen, aunque tambien ha dejado claro que tiene muchas sorpresas para las siguientes convocatorias en donde seguirá buscando a los jugadores que le faltan para completar al equipo para su debut ante Polonia en noviembre.