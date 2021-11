Selección Mexicana: Marcelo Flores es la nueva estrella mexicana y todos lo quieren en el Tri Mayor

México.- El futbol mexicano ha encontrado a una nueva figura en donde poner las esperanzas de un nuevo camino, su nombre es Marcelo Flores, actualmente juega en la Sub-18 del Arsenal de Inglaterra pero si talento es indudable y lo ha demostrado en el torneo Revelations Cup que se está jugando en México, lo que ha valido ser considerado como un elemento ya de Selección Mayor y es que su forma de jugar, su calidad y sobre todo su inteligencia para hacerlo es lo que ha llamado la atención de los aficionados y periodistas que desean que el Tata Martino le de una oportunidad.

Marcelo Flores es parte de una familia totalmente futbolera, desde su padre hasta sus dos hermas menores que tambien comparten ese gran amor a la pelota, Tatiana Flores y Silvana Flores tambien militan en el futbol de Inglaterra, pero su caso es más que curioso pues tienen una triple nacionalidad que les podría garantizar un futuro en el futbol, los 3 podrían jugar para Canadá, Inglaterra y México, por ahora todos se han decantado por la Selección Mexicana, aunque en algunas ocasiones Tatiana Flores probó con la Selección de Inglaterra pero ha seguido su proceso con del Tri.

De lo mucho o poco que se ha conocido de Marcelo Flores es que tiene una dinámica diferente, el balón siempre lo lleva "atado" al pie y por lo regular siempre sabe que hacer con el, ya sea centrar, buscar una segunda jugada o rematar al arco. Ahora en este torneo de Revelaciones que se juega en Celaya, Flores ha sido el hombre clave de la Selección Mexicana llevando a la victoria a México sobre Brasil y teniéndolo como lideres del grupo, eso ha despertado todo interés y su nombre de inmediato se ha hecho tendencia.

Leer más: Germán Berterame, pieza clave en el Atlético San Luis para el partido de Repechaje

Especialmente en Twitter ya es más visto, sus jugadas de han dado a conocer y los aficionados que ven como la Selección Mexicana Mayor no está teniendo un gran desempeño no han dudado en pedirlo para que tenga una posibilidad de demostrar su calidad ante los mayores. Si bien suena como una gran idea, se estaría saltando un proceso de selecciones, de la Sub-23 y le podría afectar en su desarrollo, mismo punto que defienden otros seguidores y periodistas quienes no lo ven aún como material de selección mayor y que debe esperar par su posible llamado.

Marcelo Flores la gran estrella de la Selección Mexicana | Foto: Captura

Gerardo Martino ha dejado claro que si se necesitan jugadores jóvenes para la Selección Mexicana entonces los llamará, solo hay que recordar que hace algunos meses hizo varias convocatorias en donde los que predominaban eran futbolistas que no pasaban los 24 años, muchos de ellos llegaron a ser considerados para los Juegos Olímpicos por Jaime Lozano, algunos de ellos ya puedes presumir ser considerados para el Tri Mayor pero antes de llegar ahí tuvieron que hacer un proceso que por ahora Marcelo Flores no ha terminado y que de no hacerlo podría afectarle.

Hoy es uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección, su estancia en Inglaterra le ha dado una gran capacidad de juego, en su equipo es considerado uno de los mejores y lo ha demostrado en el campo, y si bien no es un centro delantero tambien tiene llegada y gol lo que lo hace aún más completo, por ahora en el Arsenal juegan en la Sub-18, ha tenido un solo llamado s Sub-23 y lo hizo bien pero aún le falta un poco más para entrar entre los mejores para ser convocado en el primer equipo.