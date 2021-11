Selección Mexicana: Marcelo Flores pensaría en darle el "Sí" a Canadá por encima del Tri

México.- La Selección Mexicana Sub-20 cuenta con la presencia de Marcelo Flores, futbolista nacional que milita en el cuadro de Arsenal en su división menor a 20 años, en la competencia amistosa Revelations Cup, que se disputa en la ciudad de Celaya.

El "10" de la Tricolor comandó el pasado sábado el triunfo azteca sobre la Selección de Brasil por 2-1. Los reflectores acapararon al jugador con experiencia europea que podría subir a Selección Mayor lo más pronto posible, sin embargo nada es seguro que sea con el equipo que actualmente dirige el argentino Gerardo "Tata" Martino.

Para hacer oficial que un jugador que cuenta con más de dos nacionalidades y que ya portó la indumentaria de uno de sus países y que del otro no lo podría hacer necesita jugar un duelo oficial con su primer equipo. Aunque Marcelo ha participado en el proceso Sub-20 del Tri todavía podría jugar para su otra nacionalidad, que es la canadiense y que él no le cierra las puertas.

"Para mí estoy contento y cómodo con la selección y me la paso muy bien con todos, pero sigo abierto, no sé el futuro, pero estoy contento con México ahorita", mencionó Marcelo Flores en una vigente entrevista con la estación radiofónica de AM W Deportes.

Desde el año pasado este tema circula en la mesa directiva de la Selección Mexicana y en los diversos medios de comunicación, pues Flores tiene otras dos opciones para representar a una nación que no sea México. Él se encuentra en el radar de Canadá y también de la Selección de Inglaterra, al ser hijo de madre canadiense de ascendencia inglesa.

HABLÓ CON EL DT DE CANADÁ Y SU PADRE CON "TATA" MARTINO

Marcelo Flores se sinceró al decir que tuvo contacto con John Herdman, vigente estratega del representativo canadiense. Mientras que su padre ya habló con el entrenador del Tri Gerardo "Tata" Martino, pues requiere de su apoyo para tomar una decisión concreta y que a él convenga para su futuro futbolístico a nivel selecciones.

"Si he hablado con la gente de Canadá. Aún no he podido ver el proceso y creo que quiero esa experiencia y después de eso si me gusta o no tomo mi decisión. Mi padre ya habló con Martino", añadió Marcelo Flores, quien a sus 18 años apunta a ser un crack en el mediocampo.

