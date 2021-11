Selección Mexicana: Marcelo Flores sueña en llegar a jugar con la selección mayor

El jugador revelación de la Selección Mexicana Sub-20, Marcelo Flores, asegura que uno de sus grandes sueños son jugar en el Tri Mayor de Gerardo Martino, además tras las dos dolorosas derrotas del Octagonal, afirma que no es complicado meterse al Mundial de Qatar.

"Mi sueño es llegar a la selección mayor. Para mí estoy en un proceso de ir en la sub 20. Para lo que venga estoy listo, si me llaman estoy listo, pero estoy en ese proceso ahora de la sub 20 y estoy feliz. No es imposible (ir al Mundial 2022), estamos mejorando cada día y estamos en un grupo muy bueno con profesores y técnicos muy buenos".

Flores viene de ganar la Revelations Cup con el Tricolor Sub-20 liderado por Luis Pérez. Flores asegura que el nivel en Europa no es muy diferente al que se vivió en la Copa, pero eso si hizo hincapie que en el viejo continente se toman mejores decisiciones.

"En Europa es muy buen nivel, pero no hay mucha diferencia. Todos son muy buenos jugadores aquí y también en Europa y son los que toman mejores decisiones y hacen mejores jugadores".

Marcelo Flores no cerro la puerta para en un futuro poder militar en las selecciones de Canadá y Inglaterra, pero por el momento se concentra con México.

"Para mí no sé ahorita. Estoy viviendo el momento, pero estoy abierto para las tres elecciones, pero en este momento estoy bien con México".