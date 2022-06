Selección Mexicana: Martino reitera que lo importante para México es llegar bien al Mundial

El argentino Gerardo Martino, entrenador de la Selección Mexicana, reiteró este domingo que los partidos amistosos forman parte de la preparación del Mundial y los análisis de ellos deben ir en esa dirección.

“Las conclusiones tienen que ver con entender que hay un sistema que nos queda más cómodo y con el cual jugamos mejor; trajimos 38 futbolistas, muchos nuevos pudieron jugar y otros van a tener posibilidad de jugar en la Nations League”, dijo en una rueda de prensa tras el empate sin goles con Ecuador.

En Chicago, la Selección Mexicana dejó ir tres oportunidades claras de goles y mantuvo su baja efectividad ofensiva, con un gol propio en 270 minutos, ante lo cual el estratega llamó a no generalizar porque en cada encuentro fueron distintas las situaciones. “Cada partido fue diferente, ante Guatemala (el 27 de abril) y Uruguay (el pasado jueves) fueron parecidos, faltó no definición, sino profundización; con Nigeria (el sábado pasado) y hoy faltó porque finalización, las situaciones las tuvimos”, observó.

Acciones del partido de México ante Ecuador en duelo amistoso/EFE

Al referirse al duelo ante los ecuatorianos, Martino confesó sentir satisfacción por el desempeño de México, aún cuando no pudo ganar. “Cuando jugamos mal, decimos que jugamos mal, no le damos la vuelta. Hoy fue un partido que no mereció la reprobación, que fue bien jugado y debió ser ganado y no se pudo ganar”, agregó.

El estratega dio poca importancia a las voces que piden su salida de la Selección Mexicana porque no gana los partidos de adiestramiento y reveló que la idea es extender el tiempo de buen juego para llegar al Mundial en la mejor forma deportiva.

“Tenemos que jugar como hoy mucho tiempo y como en los primeros 35 minutos contra Nigeria mucho tiempo; somos gente que nos gusta hacer las cosas bien, con honestidad, con profesionalismo; no le faltamos el respeto a nadie y el grupo de jugadores va por el mismo camino”, concluyó.

El guardameta Guillermo Ochoa, de gran actuación este domingo, se solidarizó con Martino y repitió su idea de que lo importante es llegar bien al Mundial de Catar, en el que la Selección Mexicana jugará la fase de grupos contra Polonia, Argentina y Arabia Saudita. “Estamos preparados para arrancar bien el Mundial; cuando llegue el momento y podamos sentir a la afición mexicana, será distinto”, explicó.