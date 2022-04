Selección Mexicana: México vs Guatemala ¿Dónde y a qué hora ver el amistoso internacional?

México.- Un mes después de la última participación de la Selección Mexicana, este miércoles regresa a la actividad con un partido de preparación fuera de fecha FIFA por lo que no contará con las estrellas del futbol europeo, pero sí con las que militan en la Liga MX. Este duelos fue buscado por Gerardo Martino y la Federación Mexicana de Futbol para ver a jugadores jóvenes para poder completar la lista para el Mundial de Catar 2022, además de que es parte del contrato que tienen con SUM, empresa que le organiza los juegos al Tri en tierras estadounidenses.

Para este partido, México como Guatemala no llegan con sus máximas figuras que como se dijo el tema de que no es fecha FIFA limitó esa posibilidad, aún así será un partido importante para ambos equipos, de lado de la Selección Mexicana para que el DT vea por última vez a jugadores que puedan unirse al combinado nacional de cara a la seguida de partidos rumbo al Mundial de Catar 2022 y el torneo de Nationa League de Concacaf que arrancará este verano.

Mientras tanto para Guatemala este partido es de mucha importancia, su última eliminatoria no fue la mejor ya que ni siquiera clasificó para el octagonal final por lo que ahora su única motivación es buscar el crecimiento de cara el siguiente torneo eliminatorio para un Mundial, teniendo la ventaja de que Canadá, Estados Unidos y México no competirán por un lugar ya que estarán clasificados el Mundial de 2026 dejando libre el camino al resto de países.

Dónde y a qué hora verlo

Los dos equipos llegaron a Orlando, Florida en distintas condiciones, el equipo mexicano llegó directo y sin complicaciones mientras que Guatemala se tuvo que quedar a dormir en un aeropuerto para luego emprender el vuelo a Florida a donde apenas llegaron este martes. Aún con todo ello los ánimos están por los cielos esperando el partido y todo lo que en el pueda presentarse.

Las acciones se tienen programadas para iniciar en punto de las 19:30 pm (Centro de México) y podrá verse totalmente en vivo por la señal de TUDN y TV Azteca, así como en las diferentes plataformas que las televisas ofrecen para sus usurarios.

Te recomedamos leer

La Selección Mexicana tendrá una baja importante y será Gerardo Martino, el DT no ha viajado con el equipo debido a un tema médico, su alta no fue emitida luego de su operación en uno de sus ojos lo que le implicaría un problema de salud en caso de abordar un avión, por ello no ha hecho el viaje en los últimos partidos del combinado mexicano.