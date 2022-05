Selección Mexicana: Michel Fong prometió que el Tricolor Sub-17 saldrá campeón en el Mundial

Tras obtener el subcampeonato en el Campeonato W de la Concacaf y clasificarse al Mundial Femenil Sub-17 de la FIFA India 2022, la defensa Michel Fong llamó a la afición para que confíe en el equipo dirigido por Ana Laura Galindo y prometió que saldrán campeonas.

“Que todo México confíe en nosotras porque vamos a llegar al Mundial y seremos campeonas”, declaró la integrante de la Selección Mexicana Femenil Sub-17, que consiguió la histórica suma de 58 goles durante el Campeonato de la Concacaf que se disputó en Santo Domingo, República Dominicana.

Tras demostrar de lo que están hechas, el representativo mexicano asistirá a la justa mundialista del 11 al 30 de octubre en India, donde se darán cita las 16 mejores Selecciones del mundo que irán en busca de la gloria.

“Me enseña mucho ir a competir, me he preparado muy duro para esto y tal vez quedamos subcampeonas, pero, no nos rendimos, esto, solo es un pasito de lo que vamos a lograr, que todo México confíe en nosotras porque vamos a llegar al Mundial y seremos campeonas”, insistió Michel Fong.